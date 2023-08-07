Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Регион получил 20 тысяч доз вакцины, для детей передали более девяти тысяч доз. Теперь их распределят по медицинским учреждениям.
Всего с начала года зарегистрировали 91 случай кори, в том числе заразились 68 детей. Большинство случаев оказались завозными — 45.
Ранее глава Минздрава региона Юрий Кобзев рассказывал, что были сформированы листы ожидания детей на вакцину против этого заболевания. Говорилось, что в списке находятся более семи тысяч несовершеннолетних.
До этого власти в Ростовской области опровергли вспышку кори в одно из больниц. Материал RostovGazeta читайте по ссылке.