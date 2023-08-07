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В Ростовской области детям привезли вакцину от кори

7 августа 2023, 13:37
Фото: Quinn Dombrowski/CC BY-SA 2.0/flickr.com
В Ростовской области детям привезли вакцину от кори после проблем с ее нехваткой
В Ростовской области поступили более 20 тысяч доз препарата против кори, сообщили корреспонденту RostovGazeta в правительстве региона.

Регион получил 20 тысяч доз вакцины, для детей передали более девяти тысяч доз. Теперь их распределят по медицинским учреждениям.

Всего с начала года зарегистрировали 91 случай кори, в том числе заразились 68 детей. Большинство случаев оказались завозными — 45.

Власти в Ростовской области опровергли вспышку кори
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Ранее глава Минздрава региона Юрий Кобзев рассказывал, что были сформированы листы ожидания детей на вакцину против этого заболевания. Говорилось, что в списке находятся более семи тысяч несовершеннолетних.

До этого власти в Ростовской области опровергли вспышку кори в одно из больниц. Материал RostovGazeta читайте по ссылке.

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