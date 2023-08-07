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Published Сегодня, 05:44

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В Ростовской области опровергли причастность погибшего участкового к убийствам

7 августа 2023, 05:44
Фото: 1MI

Житель Дона заплатит штраф за сплетни про погибшего участкового

В Ростовской области не соответствует действительности распространяемая информация о причастности погибшего два года назад полицейского к преступлениям, сообщили в региональном УМВД.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спустя два года после самоубийства участкового в Неклиновском районе, полиция якобы получила его предсмертную записку. В ней он, дескать, признался в том, что в 1993 году изнасиловал и убил двух девушек, а тела их сжег. При этом подозреваемых в этом преступлении осудили.

В МВД инцидент с запиской опровергли. Там сообщили, что распространял фейки 43-летний житель села Покровское, который записал аудиосообщение о том, что нотариус передал предсмертную записку участкового, и разослал в мессенджере.

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«В результате проведенной проверки изложенная информация не нашла своего объективного подтверждения. Гражданин был привлечен к административной ответственности», — прокомментировали в полиции.

Отмечается, что мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее фейком оказалась информация о гибели человека во время мятежа в Ростове-на-Дону.

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