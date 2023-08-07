Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Ранее в СМИ появилась информация о том, что спустя два года после самоубийства участкового в Неклиновском районе, полиция якобы получила его предсмертную записку. В ней он, дескать, признался в том, что в 1993 году изнасиловал и убил двух девушек, а тела их сжег. При этом подозреваемых в этом преступлении осудили.
В МВД инцидент с запиской опровергли. Там сообщили, что распространял фейки 43-летний житель села Покровское, который записал аудиосообщение о том, что нотариус передал предсмертную записку участкового, и разослал в мессенджере.
«В результате проведенной проверки изложенная информация не нашла своего объективного подтверждения. Гражданин был привлечен к административной ответственности», — прокомментировали в полиции.
Отмечается, что мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Ранее фейком оказалась информация о гибели человека во время мятежа в Ростове-на-Дону.