Ранее в СМИ появилась информация о том, что спустя два года после самоубийства участкового в Неклиновском районе, полиция якобы получила его предсмертную записку. В ней он, дескать, признался в том, что в 1993 году изнасиловал и убил двух девушек, а тела их сжег. При этом подозреваемых в этом преступлении осудили.