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В Ростовской области за выходные утонули четыре человека

7 августа 2023, 12:11
Фото: donland.ru
В Ростовской области за выходные утонули четыре человека
В водоемах Ростовской области за минувшие выходные погибли четыре человека, сообщили в региональном УМЧС.

Все происшествия случились в запрещенных для купания зонах. Так, 5 августа в поселке Старозолотовский Константиновского района спасатели нашли тело 55-летнего мужчины, который утонул в реке Дон во время заплыва.

На следующий день в слободе Никольская Миллеровского района из реки Калитва спасатели достали тело 42-летнего мужчины. В поселке Красный в пруду Белоусовский погиб 40-летний мужчина.

Житель в Ростовской области чуть не утонул при попытке на спор переплыть реку
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Кроме того, в хуторе Малая Каменка в реке Северский Донец спасатели нашли тело 64-летнего мужчины. Местных жителей призвали соблюдать меры осторожности во время отдыха возле водоемов.

Ранее житель в Ростовской области чуть не утонул при попытке на спор переплыть реку.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Происшествия#Утонули#Запрещенные зоны#Река Дон#Спасатели#Водоемы#Калитва#Тело#Меры осторожности
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