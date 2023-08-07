Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Все происшествия случились в запрещенных для купания зонах. Так, 5 августа в поселке Старозолотовский Константиновского района спасатели нашли тело 55-летнего мужчины, который утонул в реке Дон во время заплыва.
На следующий день в слободе Никольская Миллеровского района из реки Калитва спасатели достали тело 42-летнего мужчины. В поселке Красный в пруду Белоусовский погиб 40-летний мужчина.
Кроме того, в хуторе Малая Каменка в реке Северский Донец спасатели нашли тело 64-летнего мужчины. Местных жителей призвали соблюдать меры осторожности во время отдыха возле водоемов.
Ранее житель в Ростовской области чуть не утонул при попытке на спор переплыть реку.