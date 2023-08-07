Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
По ее словам, на одной и той же территории неизвестные сбрасывают мусор, превращая эту зону в настоящую свалку. Некоторые складируют здесь строительный мусор, другие скидывают ветки, кто-то просто приносит испорченные продукты.
«При этом рядом находятся мусорные контейнеры, но на них не обращают внимания. Проблема существует длительное время и решить ее не получается», — сообщила собеседница.
Ранее неизвестные выбросили форму МЧС и противогазы на свалку у озера в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.