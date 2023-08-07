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Published Сегодня, 12:19

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В Шахтах не могут решить проблему с постоянно появляющейся свалкой

7 августа 2023, 12:19
Фото: rostovgazeta.ru
В Шахтах не могут решить проблему с постоянно появляющейся свалкой
В Шахтах на улице Депутатской постоянно появляются свалочные очаги, сообщила местная жительница корреспонденту RostovGazeta.

По ее словам, на одной и той же территории неизвестные сбрасывают мусор, превращая эту зону в настоящую свалку. Некоторые складируют здесь строительный мусор, другие скидывают ветки, кто-то просто приносит испорченные продукты.

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«При этом рядом находятся мусорные контейнеры, но на них не обращают внимания. Проблема существует длительное время и решить ее не получается», — сообщила собеседница.«При этом рядом находятся мусорные контейнеры, но на них не обращают внимания. Проблема существует длительное время и решить ее не получается», — сообщила собеседница.
«При этом рядом находятся мусорные контейнеры, но на них не обращают внимания. Проблема существует длительное время и решить ее не получается», — сообщила собеседница.
Фото: rostovgazeta.ru

«При этом рядом находятся мусорные контейнеры, но на них не обращают внимания. Проблема существует длительное время и решить ее не получается», — сообщила собеседница.

Ранее неизвестные выбросили форму МЧС и противогазы на свалку у озера в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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