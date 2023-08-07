На днях в СИЗО №5 Ростова пытались передать запрещенные предмет. Во время досмотра посылки, предназначенной для одного из обвиняемых, сотрудники ФСИН обратили внимание на удлинитель. Разобрав его, они обнаружили там мобильный телефон.