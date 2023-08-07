Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
На днях в СИЗО №5 Ростова пытались передать запрещенные предмет. Во время досмотра посылки, предназначенной для одного из обвиняемых, сотрудники ФСИН обратили внимание на удлинитель. Разобрав его, они обнаружили там мобильный телефон.
В этот же день уже другому заключенному телефон пытались передать в плитке шоколада.
Все противоправные попытки были предотвращены. Сейчас по их факту проводится проверка правоохранительных органов.
Ранее в СИЗО Ростова мобильник пытались передать в банке консервированных шпрот. Туда умудрились поместить даже зарядное устройство.