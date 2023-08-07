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В СИЗО Ростова телефон пытались передать, спрятав его в удлинителе

7 августа 2023, 15:40
Фото: 1MI
Мобильный телефон пытались передать заключенному в СИЗО Ростова в удлинителе
Мобильный телефон пытались передать заключенному в СИЗО Ростова в удлинителе, рассказали во ФСИН региона.

На днях в СИЗО №5 Ростова пытались передать запрещенные предмет. Во время досмотра посылки, предназначенной для одного из обвиняемых, сотрудники ФСИН обратили внимание на удлинитель. Разобрав его, они обнаружили там мобильный телефон.

В этот же день уже другому заключенному телефон пытались передать в плитке шоколада.

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Все противоправные попытки были предотвращены. Сейчас по их факту проводится проверка правоохранительных органов.

Ранее в СИЗО Ростова мобильник пытались передать в банке консервированных шпрот. Туда умудрились поместить даже зарядное устройство.

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