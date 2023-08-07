Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Напомним, что Франция поставила Киеву ракеты SCALP. Их дальность — порядка 290 километров. Они способны долететь до Ростовской области.
Однако депутат уверен, что с большей вероятностью, Украина будет бить по северным территориям России в сторону Москвы — Белгородской, Курской и Брянской областям.
«Им важно создать впечатление, что они представляют опасность в первую очередь для Москвы. Я не исключаю и другие их преступления. Но, на мой взгляд, варианты, ориентированные на Север — наиболее вероятны. Тогда жители Украины будут охотнее умирать за интересы террористов», — отмечает Анатолий Вассерман.
Спикер не исключает и другие преступления Украины. Однако подчеркивает сравнительную безопасность Ростовской области благодаря наличию буферной зоны.
Ранее RostovGazeta сообщала, что глава администрации Цимлянского района Ростовской области Владимир Светличный принял решение стать участником спецоперации на Украине.