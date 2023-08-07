«Им важно создать впечатление, что они представляют опасность в первую очередь для Москвы. Я не исключаю и другие их преступления. Но, на мой взгляд, варианты, ориентированные на Север — наиболее вероятны. Тогда жители Украины будут охотнее умирать за интересы террористов», — отмечает Анатолий Вассерман.