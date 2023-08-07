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Власти установили зоны охраны для трех объектов культурного наследия в Ростове

7 августа 2023, 15:07
Фото: wikimedia/org
Власти установили зоны охраны для трех объектов культурного наследия в Ростове
В Ростове установили зоны охраны для трех объектов культурного наследия, сообщили в правительстве региона.

Власти установили в Ростове зоны охраны трех объектов культурного наследия регионального значения. Речь идет о Доходном доме Грабовникова на Социалистической, 153/29, здании городского коммерческого училища на той же Социалистической, 162, а также комплексе зданий Александровской еврейской больницы на Богатяновском Спуске, 27/160. Также для этих ОКН утверждены требования к градостроительным регламентам.

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Председатель комитета по охране ОКН Ростовской области Иван Грунский заявил, что целью органа является сохранение памятников в исторической среде. Председатель комитета по охране ОКН Ростовской области Иван Грунский заявил, что целью органа является сохранение памятников в исторической среде.
Председатель комитета по охране ОКН Ростовской области Иван Грунский заявил, что целью органа является сохранение памятников в исторической среде.
Фото: donland.ru

Председатель комитета по охране ОКН Ростовской области Иван Грунский заявил, что целью органа является сохранение памятников в исторической среде. Поэтому там запрещены строительство зданий и хозяйственная деятельность, нарушающие целостность и визуальное восприятие объекта культурного наследия

«Не разрешается возводить любые доминирующие элементы, прокладывать новые линии инженерных коммуникаций надземным и наземным способом, проводить земляные работы, за исключением высадки деревьев и кустарников», — заключил Грунский.

Ранее в Ростове признали памятником особняк, связанный с семьей купцов Парамоновых.

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