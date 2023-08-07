Власти установили в Ростове зоны охраны трех объектов культурного наследия регионального значения. Речь идет о Доходном доме Грабовникова на Социалистической, 153/29, здании городского коммерческого училища на той же Социалистической, 162, а также комплексе зданий Александровской еврейской больницы на Богатяновском Спуске, 27/160. Также для этих ОКН утверждены требования к градостроительным регламентам.