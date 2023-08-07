«Самые опасные часы для пребывания в жару на свежем воздухе — с 12.00 до 16.00 мск. Особенно тогда, когда возникает пик повышения температуры за день. Не случайно, во многих жарких странах в эти часы никто не работает. Перерыв там длится не один час, а три-четыре. До тех пор, пока солнце не начнет двигаться по второй части небосклона, и температура падает», — резюмирует врач.