Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:37
Медики подчеркивают, что невыносимая жара в Ростовской области, как правило, не длится долго. Экстремальные температуры обычно через два-три дня идут на спад. До этого времени любые передвижения по городу лучше отложить.
Сильная жара, по словам докторов, опасна перегревом организма.
«Температура тела человека, которая не должна превышать 37 градусов, при экстремальных температурах воздуха начинает повышаться. Человек нагревается от окружающей атмосферы. Может возникнуть головная боль, потеря коррдинации движения. Организм начинает активно испарять воду с поверхности тела, активно выдыхать ее. Это приводит к потере внутренней жидкости», — объясняет врач терапевт, не пожелавший публиковать свое имя.
Потеря внутренней жидкости наряду с перегревом приводят не только к повышению артериального давления, но и к сгущению крови. А это, по словам медиков, очень опасное состояние.
«На один квадратный сантиметр крови становится больше форменных элементов — возрастает вероятность закупорки сосудов. Поэтому на жаре легче получить инфаркт или инсульт, приступ стенокардии или нарушение мозгового кровоснабжения», — подчеркивает доктор.
Врачи рекомендуют в это время обязательно восполнять жидкость в организме — выпивать порядка 2-2,5 литра воды ежедневно.
«В обычное время человек испаряет и выдыхает порядка 1,2 — 1,3 литра жидкости. Полтора литра воды надо выпивать ежедневно при любой погоде. А когда жарко, объемы употребления воды следует увеличить на 50-70%. Воду при жаре надо пить обязательно, не обращая внимание на увеличившийся пот — это нормальная реакция организма», — подчеркивает терапевт.
Медики добавляют, что нельзя не учитывать и еще одно воздействие в сильную жару — ультрафиолетовое излучение. Оно влияет на кожу и на иммунитет человека.
«Самые опасные часы для пребывания в жару на свежем воздухе — с 12.00 до 16.00 мск. Особенно тогда, когда возникает пик повышения температуры за день. Не случайно, во многих жарких странах в эти часы никто не работает. Перерыв там длится не один час, а три-четыре. До тех пор, пока солнце не начнет двигаться по второй части небосклона, и температура падает», — резюмирует врач.
Ранее RostovGazeta сообщала, что с 7 августа в Ростове прогнозируется аномальная жара и засуха.