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Замминистра транспорта Ростовской области Беликов перешел в администрацию Таганрога

7 августа 2023, 08:00
Фото: donland.ru
Замминистра транспорта Ростовской области Беликов перешел в администрацию Таганрога
Замминистра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов покинул свою должность и перешел на работу в администрацию Таганрога, где будет заниматься вопросами транспорта, пишет «Ерш».

Дмитрий Беликов, который ранее занимал должность заместителя министра транспорта Ростовской области, перешел на новую работу в администрацию Таганрога. Он занял занять должность заместителя главы администрации Таганрога по вопросам транспорта — начальника управления транспорта.

Издание сообщает, что Беликов приступил к своим обязанностям с 7 августа. При этом на сайте регионального Минтранса он все еще указан как заместитель министра. Предыдущий заместитель главы администрации Василий Остряков покинул пост в июне.

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Прежде, чем занять должность замминистра транспорта Ростовской области, Дмитрий Беликов до 2019 года являлся заместителем главы администрации Батайска.

Ранее эксперт объяснил, почему в Таганроге часто сменяются заместители главы администрации.

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