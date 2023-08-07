Замминистра транспорта Ростовской области Беликов перешел в администрацию Таганрога

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Дмитрий Беликов, который ранее занимал должность заместителя министра транспорта Ростовской области, перешел на новую работу в администрацию Таганрога. Он занял занять должность заместителя главы администрации Таганрога по вопросам транспорта — начальника управления транспорта.
Издание сообщает, что Беликов приступил к своим обязанностям с 7 августа. При этом на сайте регионального Минтранса он все еще указан как заместитель министра. Предыдущий заместитель главы администрации Василий Остряков покинул пост в июне.
Прежде, чем занять должность замминистра транспорта Ростовской области, Дмитрий Беликов до 2019 года являлся заместителем главы администрации Батайска.
Ранее эксперт объяснил, почему в Таганроге часто сменяются заместители главы администрации.