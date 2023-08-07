Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Рабочие завершили первый этап капитального ремонта трассы Р-280 «Новороссия». Дорога пролегает на границе Ростовской области с ДНР.
Речь идет о ремонте двух километров трассы, примыкающих к КПП на границе регионов. Всего же восстановить должны 11 километров дорожного полотна. Также планируется сделать трассы четырехполосной с барьерными ограждениями.
Также дорожники планируют обустроить площадки для отдыхать водителей как грузовых, так и легковых авто. Вдоль трассы установят крытые беседки, туалеты и контейнеры для мусора.
Все работы планируют завершить до конца года.
Ранее губернатор Голубев рассказал, как в Ростовской области борются с наплывом автотрафика.