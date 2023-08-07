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Завершен первый этап капремонта трассы Р-280 у границы Ростовской области с ДНР

7 августа 2023, 14:49
Фото: mv.rosavtodor.gov.ru
Завершен первый этап капремонта трассы Р-280 у границы Ростовской области с ДНР
Рабочие завершили первый этап капитального ремонта трассы Р-280 «Новороссия», дорога проходит на границе Ростовской области с ДНР, напомнили в ФКУ УПРДОР «Москва — Волгоград».

Рабочие завершили первый этап капитального ремонта трассы Р-280 «Новороссия». Дорога пролегает на границе Ростовской области с ДНР.

Речь идет о ремонте двух километров трассы, примыкающих к КПП на границе регионов. Всего же восстановить должны 11 километров дорожного полотна. Также планируется сделать трассы четырехполосной с барьерными ограждениями.

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Также дорожники планируют обустроить площадки для отдыхать водителей как грузовых, так и легковых авто. Вдоль трассы установят крытые беседки, туалеты и контейнеры для мусора.

Все работы планируют завершить до конца года.

Ранее губернатор Голубев рассказал, как в Ростовской области борются с наплывом автотрафика.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Василий Голубев#Ремонт дорог в Ростовской области#ФКУ Упрдор Москва-Волгоград#Граница с ДНР
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