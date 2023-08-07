Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В воскресенье, 6 августа, житель Пролетарска отмечал День железнодорожника с друзьями и они решили поспорить о том, сможет ли кто-то из них переплыть реку Маныч в районе Сальских баз.
Один из мужчин решил попробовать, он проплыл около сотни метров и вернулся. Но потом он захотел сделать еще одну попытку и скрылся из виду. Друзья начали волноваться и вызвали спасателей.
Специалисты взяли на борт лодки одного из участников компании, чтобы он показал примерную траекторию движения пловца, который уже успел отплыть на 300 метров от берега.
«Пловец оказался в потоке воды с высокой волной и начал задыхаться. Спасатели помогли ему, а сам он признался, что не смог бы доплыть, так как был дезориентирован и не знал, где берег», — сказано в сообщении.
Пострадавшего доставили обратно, где он сообщил, что ему не нужна медицинская помощь.
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