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Житель в Ростовской области чуть не утонул при попытке на спор переплыть реку

7 августа 2023, 09:44
Фото: ГКУ РО "ПСС ВВ ТМ"
Житель в Ростовской области чуть не утонул при попытке на спор переплыть реку
Житель Ростовской области чуть не утонул, когда поспорил с друзьями и попытался переплыть реку, сообщает Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море РФ.

В воскресенье, 6 августа, житель Пролетарска отмечал День железнодорожника с друзьями и они решили поспорить о том, сможет ли кто-то из них переплыть реку Маныч в районе Сальских баз.

Один из мужчин решил попробовать, он проплыл около сотни метров и вернулся. Но потом он захотел сделать еще одну попытку и скрылся из виду. Друзья начали волноваться и вызвали спасателей.

Специалисты взяли на борт лодки одного из участников компании, чтобы он показал примерную траекторию движения пловца, который уже успел отплыть на 300 метров от берега.

В Ростове-на-Дону возле понтонного моста едва не утонул житель Перми
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Пострадавшего доставили обратно, где он сообщил, что ему не нужна медицинская помощь.Пострадавшего доставили обратно, где он сообщил, что ему не нужна медицинская помощь.
Пострадавшего доставили обратно, где он сообщил, что ему не нужна медицинская помощь.
Фото: ГКУ РО "ПСС ВВ ТМ"

«Пловец оказался в потоке воды с высокой волной и начал задыхаться. Спасатели помогли ему, а сам он признался, что не смог бы доплыть, так как был дезориентирован и не знал, где берег», — сказано в сообщении.

Пострадавшего доставили обратно, где он сообщил, что ему не нужна медицинская помощь.

Ранее в Ростове-на-Дону возле понтонного моста едва не утонул житель Перми.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Маныч#Переплыть реку#Спасатели#Сальские базы#Водная безопасность
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