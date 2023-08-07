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Жителей в Ростовской области предупредили об экстремальной жаре с 7 августа

7 августа 2023, 05:54
Фото: 1MI
В Ростовской области днем в пятницу, 7 августа, температура воздуха может подняться до 42 градусов, сообщили синоптики.

По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров покажут минимум +34…+39 градусов. Во второй половине дня местами будет до +40…+42 градусов.

В такую жару рекомендуется избегать пребывания на открытом солнце, чтобы не перегреться или не получить солнечный удар. Если нужно отправиться на улицу, лучше надеть легкую одежду из тонких материалов и взять с собой воду.

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Кроме этого, в регионе сохраняется чрезвычайная опасность возникновения пожаров. Запрещено разводить костры в лесу, выбрасывать непотушенные окурки и устраивать пикники на открытых местах.

Напомним, что перепады температуры за неделю составят до 20 градусов в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Жара#Температура#Синоптики#Воздух
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