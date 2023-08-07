Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров покажут минимум +34…+39 градусов. Во второй половине дня местами будет до +40…+42 градусов.
В такую жару рекомендуется избегать пребывания на открытом солнце, чтобы не перегреться или не получить солнечный удар. Если нужно отправиться на улицу, лучше надеть легкую одежду из тонких материалов и взять с собой воду.
Кроме этого, в регионе сохраняется чрезвычайная опасность возникновения пожаров. Запрещено разводить костры в лесу, выбрасывать непотушенные окурки и устраивать пикники на открытых местах.
Напомним, что перепады температуры за неделю составят до 20 градусов в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.