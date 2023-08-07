Жителя Ростовской области арестовали за убийство матери молотком

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Убийство произошло 4 августа, когда фигурант находился у себя дома в квартире на улице Советской города Каменска-Шахтинского. Он поссорился с 61-летней матерью и напал на нее с молотком.
«Женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия. Подозреваемый был задержан после совершения преступления, а во время допроса он полностью признал свою вину», — сказано в сообщении.
Теперь суд заключил фигуранта под стражу, ему грозит до 15 лет заключения. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, которые направлены на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления.
Ранее в Ростовской области опровергли причастность погибшего участкового к убийствам.