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Жителя Ростовской области арестовали за убийство матери молотком

7 августа 2023, 09:40
Фото: pxhere.com
Жителя Ростовской области арестовали за убийство матери молотком
В Ростовской области заключили под стражу мужчину, который убил собственную мать, сообщили в региональном УСКР.

Убийство произошло 4 августа, когда фигурант находился у себя дома в квартире на улице Советской города Каменска-Шахтинского. Он поссорился с 61-летней матерью и напал на нее с молотком.

«Женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия. Подозреваемый был задержан после совершения преступления, а во время допроса он полностью признал свою вину», — сказано в сообщении.

В Ростовской области опровергли причастность погибшего участкового к убийствам
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Теперь суд заключил фигуранта под стражу, ему грозит до 15 лет заключения. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, которые направлены на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее в Ростовской области опровергли причастность погибшего участкового к убийствам.

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