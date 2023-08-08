Алексей Логвиненко: «За парты в этом году сядут почти 130 тысяч ребят»

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
В настоящее время муниципальная система образования в донской столице состоит из 251-й организации. К новому учебному году капитально отремонтирована гимназия № 45 и две школы: № 10 и 49. Также подходят к концу ремонтные работы в школах № 44, 70 и 104.
Как отметил глава городской администрации Алексей Логвиненко, при подготовке школ особое внимание уделили созданию безопасных и комфортных условий обучения и воспитания.
— Проведены текущий ремонт учреждений и оснащение школ необходимым оборудованием. С целью обеспечения антитеррористической безопасности организован и проведен комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий, — сказал Алексей Логвиненко.
По его словам, акты готовности уже подписаны во всех ростовских общеобразовательных учреждениях на 100%, а за парты этой осенью сядут почти 130 тысяч ребят.
Затронули на совещании и другие темы. Одной из них стал ремонт внутриквартальных городских проездов.
Алексей Логвиненко пояснил, что в 2023 году на эти цели выделено почти 80 миллионов рублей.
— Работы ведутся во всех районах. В общей сложности предстоит привести в порядок 51,1 тысячи квадратных метров. Новый асфальт уже уложили на площади около 14 тысяч квадратных метров. Администрациям районов поручено контролировать качество выполнения работ. Также в этом году выделено финансирование в размере 77,1 миллиона рублей на благоустройство дворов. 50 миллионов рублей — это деньги областного бюджета, 27,1 миллиона рублей — средства городского бюджета, — поделился с собравшимися Алексей Логвиненко.
Он также отметил, что в соответствии с постановлением правительства Ростовской области предельный размер субсидии на реализацию проекта составляет 5 миллионов рублей. А к обязательному виду работ относится ремонт дворовых проездов.
В городской администрации уже определили 19 объектов для благоустройства. Шесть из них располагаются в Ворошиловском районе города и 13 — в Октябрьском. Кроме того, для распределения образовавшейся экономии в размере 13,9 миллиона рублей Департамент ЖКХ и энергетики 26 июля объявил конкурсный отбор для определения дополнительных дворовых территорий для участия в программе. Прием заявок на конкурс завершится 9 августа.
Как выяснилось на совещании, деньги планируется перераспределить на августовском заседании городской Думы. Весь комплекс работ по благоустройству должен завершиться к 1 ноября.
Ранее RostovGazeta рассказывала, как в донской столице идет активная работа по повышению престижа профессии педагога. Один из специальных проектов для молодых учителей называется «Моя высота», его участники разрабатывают программы, которые помогут развивать образовательные учреждения. Победители получат грант на обучение в престижной школе управленческих кадров «Сколково». Об этом и других мероприятиях сообщил Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.