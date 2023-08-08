Алексей Логвиненко: «За парты в этом году сядут почти 130 тысяч ребят»

В городской администрации уже определили 19 объектов для благоустройства. Шесть из них располагаются в Ворошиловском районе города и 13 — в Октябрьском. Кроме того, для распределения образовавшейся экономии в размере 13,9 миллиона рублей Департамент ЖКХ и энергетики 26 июля объявил конкурсный отбор для определения дополнительных дворовых территорий для участия в программе. Прием заявок на конкурс завершится 9 августа.