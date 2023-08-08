Аварийными признали трибуны после ЧП с детьми на Гребном канале в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Напомним, в конце мая во время футбольной игры произошло падение трибун, из-за чего погибла женщина-зритель из города Батайска. Кроме нее, пострадали еще больше 30 человек, среди которых были и дети.
После этого были проведены проверки в регионе и несколько мобильных трибун признали аварийными.
«Мы запретили использование всех передвижных платформ на территории подведомственных учреждений и рекомендовали это сделать всем муниципалитетам до прохождения проверки и получения специального разрешения. Более 800 таких платформ уже были проверены, большинство из них признаны безопасными для эксплуатации», — пишет ТАСС со ссылкой на слова министра.
Некоторые требуют ремонта, часть оказалась аварийными, их демонтируют.
Министр также отметил, что в регионе были приняты более строгие меры безопасности и требования, чтобы предотвратить повторение подобных ЧП.