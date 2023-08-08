Аварийными признали трибуны после ЧП с детьми на Гребном канале в Ростове-на-Дону

«Мы запретили использование всех передвижных платформ на территории подведомственных учреждений и рекомендовали это сделать всем муниципалитетам до прохождения проверки и получения специального разрешения. Более 800 таких платформ уже были проверены, большинство из них признаны безопасными для эксплуатации», — пишет ТАСС со ссылкой на слова министра.