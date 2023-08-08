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Аварийными признали трибуны после ЧП с детьми на Гребном канале в Ростове-на-Дону

8 августа 2023, 14:43
Фото: МЧС по Ростовской области
Аварийными признали трибуны после ЧП с детьми на Гребном канале в Ростове-на-Дону
В Ростовской области часть трибун признали аварийными после происшествия на Гребном канале с гибелью женщины, сообщил глава Минспорта региона Самвел Аракелян.

Напомним, в конце мая во время футбольной игры произошло падение трибун, из-за чего погибла женщина-зритель из города Батайска. Кроме нее, пострадали еще больше 30 человек, среди которых были и дети.

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После этого были проведены проверки в регионе и несколько мобильных трибун признали аварийными.

«Мы запретили использование всех передвижных платформ на территории подведомственных учреждений и рекомендовали это сделать всем муниципалитетам до прохождения проверки и получения специального разрешения. Более 800 таких платформ уже были проверены, большинство из них признаны безопасными для эксплуатации», — пишет ТАСС со ссылкой на слова министра.

Некоторые требуют ремонта, часть оказалась аварийными, их демонтируют.

Министр также отметил, что в регионе были приняты более строгие меры безопасности и требования, чтобы предотвратить повторение подобных ЧП.

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