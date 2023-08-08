В результате зарегистрировали 22 нарушения условий муниципальных контрактов, в том числе 8 были связаны с несоблюдением температурного режима в салонах. За это привлекли к ответственности компании «Янтарь-1», «ЭКСПРЕСС», «Ростовпассажиртранс» и «ТрансЭкспорт».