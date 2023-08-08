Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Из-за жары в городе усилили контроль за работой автобусов с исправными кондиционерами. Так, провели проверку маршрутов, обслуживающих несколько районов города.
В результате зарегистрировали 22 нарушения условий муниципальных контрактов, в том числе 8 были связаны с несоблюдением температурного режима в салонах. За это привлекли к ответственности компании «Янтарь-1», «ЭКСПРЕСС», «Ростовпассажиртранс» и «ТрансЭкспорт».
Местным жителям напомнили, что пожаловаться на неработающие кондиционеры можно по телефону 8-800-222-76-76.
Ранее в Ростове-на-Дону столкнулись два городских автобуса вечером 7 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.