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Автобусы в Ростове-на-Дону продолжают ездить без кондиционеров в жару

8 августа 2023, 08:15
Фото: rostov-gorod.ru
Автобусы в Ростове-на-Дону продолжают ездить без кондиционеров в жару
В Ростове-на-Дону проведенные проверки общественного транспорта выявили более 20 нарушений, сообщили в городской администрации.

Из-за жары в городе усилили контроль за работой автобусов с исправными кондиционерами. Так, провели проверку маршрутов, обслуживающих несколько районов города.

В результате зарегистрировали 22 нарушения условий муниципальных контрактов, в том числе 8 были связаны с несоблюдением температурного режима в салонах. За это привлекли к ответственности компании «Янтарь-1», «ЭКСПРЕСС», «Ростовпассажиртранс» и «ТрансЭкспорт».

В Ростове-на-Дону столкнулись два городских автобуса вечером 7 августа
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Местным жителям напомнили, что пожаловаться на неработающие кондиционеры можно по телефону 8-800-222-76-76.

Ранее в Ростове-на-Дону столкнулись два городских автобуса вечером 7 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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