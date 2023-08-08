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Банк ДОМ. РФ представил рейтинг городов по спросу на комбинированную ипотеку

8 августа 2023, 10:25
Фото: Банк ДОМ.РФ
С января 2023 года объем кредитования Банка ДОМ.РФ по комбинированной ипотеке превысил восемь миллиардов рублей. Благодаря механизму увеличения предельной суммы по льготной ипотеке за этот год улучшили свои жилищные условия 700 российских семей.

Отметим, что комбинированная ипотека представляет собой сочетание рыночной и льготных программ.

В тройку лидеров по спросу на комбинированную ипотеку вошли Москва, Краснодар и Екатеринбург. Размер кредитования для москвичей составил 3,8 миллиарда рублей. В Краснодаре этот показатель достиг 750 миллионов рублей, в Екатеринбурге — 450 миллионов рублей. Высокий спрос на такую ипотеку отмечается также в городах Московской области (420 миллионов рублей) и во Владивостоке (350 миллионов рублей).

В Санкт-Петербурге и Казани кредитование с начала года составило по 340 миллионов рублей, в Новосибирске — 240 миллионов, в Тюмени — примерно 200 миллионов, в Ростове-на-Дону — 190 миллионов рублей.

Почти половина сделок была проведена с использованием программы «Льготная ипотека на новостройки» (48%). В рамках программы «Семейная ипотека» банк предоставил 42,5% займов, а по ИТ-ипотеке — 9,5%.

«С запуском механизма комбинирования покупатели получили возможность взять в ипотеку более просторное жилье, сохраняя при этом доступные ставки в части предельных сумм госпрограмм. Это подтверждает и наша статистика: в среднем площадь покупаемых с помощью такой схемы квартир составляет 78,5 кв. м, тогда как в сделках со стандартными предельными суммами, без комбинирования, — 59 кв. м», — рассказал зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Напомним, что максимальный размер ипотечных кредитов по программам «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека» в июне прошлого года был увеличен. Так, москвичи, петербуржцы, жители Подмосковья и Ленобласти могут оформить кредит до 30 миллионов рублей. Для остальных регионов установлена верхняя граница 15 миллионов рублей. В августе 2022 года Банк ДОМ.РФ поднял лимит по ипотеке для ИТ-специалистов до 30 миллионов рублей для регионов с населением от 1 миллиона. Для остальных субъектов эта сумма составляет 15 миллионов рублей.

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