Банк ДОМ. РФ представил рейтинг городов по спросу на комбинированную ипотеку

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Отметим, что комбинированная ипотека представляет собой сочетание рыночной и льготных программ.
В тройку лидеров по спросу на комбинированную ипотеку вошли Москва, Краснодар и Екатеринбург. Размер кредитования для москвичей составил 3,8 миллиарда рублей. В Краснодаре этот показатель достиг 750 миллионов рублей, в Екатеринбурге — 450 миллионов рублей. Высокий спрос на такую ипотеку отмечается также в городах Московской области (420 миллионов рублей) и во Владивостоке (350 миллионов рублей).
В Санкт-Петербурге и Казани кредитование с начала года составило по 340 миллионов рублей, в Новосибирске — 240 миллионов, в Тюмени — примерно 200 миллионов, в Ростове-на-Дону — 190 миллионов рублей.
Почти половина сделок была проведена с использованием программы «Льготная ипотека на новостройки» (48%). В рамках программы «Семейная ипотека» банк предоставил 42,5% займов, а по ИТ-ипотеке — 9,5%.
«С запуском механизма комбинирования покупатели получили возможность взять в ипотеку более просторное жилье, сохраняя при этом доступные ставки в части предельных сумм госпрограмм. Это подтверждает и наша статистика: в среднем площадь покупаемых с помощью такой схемы квартир составляет 78,5 кв. м, тогда как в сделках со стандартными предельными суммами, без комбинирования, — 59 кв. м», — рассказал зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Напомним, что максимальный размер ипотечных кредитов по программам «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека» в июне прошлого года был увеличен. Так, москвичи, петербуржцы, жители Подмосковья и Ленобласти могут оформить кредит до 30 миллионов рублей. Для остальных регионов установлена верхняя граница 15 миллионов рублей. В августе 2022 года Банк ДОМ.РФ поднял лимит по ипотеке для ИТ-специалистов до 30 миллионов рублей для регионов с населением от 1 миллиона. Для остальных субъектов эта сумма составляет 15 миллионов рублей.