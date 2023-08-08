Банк ДОМ. РФ представил рейтинг городов по спросу на комбинированную ипотеку

Напомним, что максимальный размер ипотечных кредитов по программам «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека» в июне прошлого года был увеличен. Так, москвичи, петербуржцы, жители Подмосковья и Ленобласти могут оформить кредит до 30 миллионов рублей. Для остальных регионов установлена верхняя граница 15 миллионов рублей. В августе 2022 года Банк ДОМ.РФ поднял лимит по ипотеке для ИТ-специалистов до 30 миллионов рублей для регионов с населением от 1 миллиона. Для остальных субъектов эта сумма составляет 15 миллионов рублей.