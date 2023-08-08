Более 11 млрд рублей вложили в сезонно-полевые работы в Ростовской области

Для фермеров сформировались благоприятные погодные условия: отсутствие морозов весной и достаточное количество осадков в период роста растений позволяют гарантировать высокий урожай при своевременном уходе за ними. В этом году уборочная кампания в регионе началась немного позже из-за прохладного лета и частых дождей.

Сейчас фермеры меньше интересуются обновлением своего оборудования из-за его растущей стоимости. Раньше партнеры Сбера в крупном и среднем бизнесе обычно покупали по 5-6 комбайнов, 2 трактора и один самоходный опрыскиватель, а теперь они стремятся сохранить бюджет и ограничиваются только покупкой необходимого оборудования, которое сломалось.