Более 11 млрд рублей вложили в сезонно-полевые работы в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
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Из этой суммы около шести миллиардов выделили в рамках льготной программы кредитования МСХ. За это время финансовую помощь удалось оказать более чем 500 предприятиям, работающих в этой отрасли.
Полученные деньги аграрии направляли на различные цели, в том числе покупку семян, спецсредств для защиты растений, горюче-смазочных материалов. Кроме того, требовались агрегаты для ремонта используемой в сельском хозяйстве техники.
Часть средств ушло на взносы при страховании урожая и электричество для орошения. Кроме того, финансировались закупки тракторов, уборочной и грузовой техники. На эти цели объем инвестиций банка составил 6,5 миллиарда рублей, из которых 2,8 миллиарда — льготных кредитов.
В результате на конец июля удалось пройти 70% уборочных площадей Ростовской области. На тот момент собрали более 10 миллионов тонн зерновых.
Лидерами по площади убранных ранних зерновых и зернобобовых стали аграрии Зимовниковского, Сальского и Целинского районов. А самая большая урожайность оказалась в Куйбышевском районе — 60 центнеров с гектара. Второе и третье места занимают Мясниковский и Целинский районы.
Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов рассказал, что Ростовская область снова стала одним из лидеров в стране по валовому сбору урожая зерновых и зернобобовых культур. Это уже подтвердили предварительные результаты этого года.
«У многих наших партнеров средняя урожайность по озимой пшенице оказалась на уровне до 55 центнеров на гектар. За год этот показатель увеличился на 6%», — уточнил Руслан Салимов.
Он добавил, что в среднем урожайность по зерновым и зернобобовым достигла 41,8 центнера на гектар, что больше, чем годом ранее.
Для фермеров сформировались благоприятные погодные условия: отсутствие морозов весной и достаточное количество осадков в период роста растений позволяют гарантировать высокий урожай при своевременном уходе за ними. В этом году уборочная кампания в регионе началась немного позже из-за прохладного лета и частых дождей.
Сейчас фермеры меньше интересуются обновлением своего оборудования из-за его растущей стоимости. Раньше партнеры Сбера в крупном и среднем бизнесе обычно покупали по 5-6 комбайнов, 2 трактора и один самоходный опрыскиватель, а теперь они стремятся сохранить бюджет и ограничиваются только покупкой необходимого оборудования, которое сломалось.
Из-за возрастания затрат на производство в сельском хозяйстве также отмечается снижение рентабельности на 5-20%. Однако благодаря хорошему «запасу прочности» за прошлые годы и низкой задолженности у фермеров, данная сфера экономики остается привлекательной для инвестиций даже в нынешних условиях.
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