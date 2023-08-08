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Экспериментальная разметка появится на дорогах в Ростовской области

8 августа 2023, 11:38
Фото: donland.ru
Экспериментальная разметка появится на дорогах в Ростовской области
На трассах Ростовской области появится экспериментальная разметка, чтобы водители соблюдали безопасную дистанцию, сообщает в Telegram-канале «Автодор».

Горизонтальная разметка на дороге представлена стрелками или галочками, которые служат ориентиром для водителей. Они помогают быстрее и точнее определить расстояние до других автомобилей. Например, если водитель видит две галочки перед машиной впереди, он может быть уверен, что соблюдает нужную дистанцию. Такая разметка значительно облегчает навигацию на дороге.

Нововведения появятся на участках трассы М-4 «Дон» в нескольких регионах, в том числе Ростовской области.

В центре Ростова нанесли новую разметку под платную парковку
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Нововведения появятся на участках трассы М-4 «Дон» в нескольких регионах, в том числе Ростовской области.
Видео: t.me/avtodorgk

Безопасная дистанция на дороге составляет половину от разрешенной скорости. Если разрешено ехать со скоростью 110 км/ч, то безопасное расстояние составляет 55 метров. А если скорость достигает 130 км/ч, то нужно держаться на расстоянии 65 метров. Такая дистанция обеспечивает безопасность на дороге.

Напомним, что до конца 2023 года в нормативное состояние приведут более 300 километров донских дорог.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Экспериментальная разметка#Безопасная дистанция#Горизонтальная разметка#Автомобили#Дороги
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