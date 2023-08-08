Экспериментальная разметка появится на дорогах в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Горизонтальная разметка на дороге представлена стрелками или галочками, которые служат ориентиром для водителей. Они помогают быстрее и точнее определить расстояние до других автомобилей. Например, если водитель видит две галочки перед машиной впереди, он может быть уверен, что соблюдает нужную дистанцию. Такая разметка значительно облегчает навигацию на дороге.
Нововведения появятся на участках трассы М-4 «Дон» в нескольких регионах, в том числе Ростовской области.
Безопасная дистанция на дороге составляет половину от разрешенной скорости. Если разрешено ехать со скоростью 110 км/ч, то безопасное расстояние составляет 55 метров. А если скорость достигает 130 км/ч, то нужно держаться на расстоянии 65 метров. Такая дистанция обеспечивает безопасность на дороге.
Напомним, что до конца 2023 года в нормативное состояние приведут более 300 километров донских дорог.