Экспериментальная разметка появится на дорогах в Ростовской области

Горизонтальная разметка на дороге представлена стрелками или галочками, которые служат ориентиром для водителей. Они помогают быстрее и точнее определить расстояние до других автомобилей. Например, если водитель видит две галочки перед машиной впереди, он может быть уверен, что соблюдает нужную дистанцию. Такая разметка значительно облегчает навигацию на дороге.