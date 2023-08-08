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Эксперт рассказал о решении национализировать активы концерна «Покровский» в Ростове

8 августа 2023, 15:41
Фото: rawpixel.com/freepik.com
Почему принято решение национализировать активы ростовского концерна — эксперт
Решение по концерну «Покровский» принято на самом верху. Государство может сохранить все предприятия концерна, не допуская вывода активов за рубеж, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Как сообщает «Коммерсантъ», генпрокуратура хочет обратить в доход государства активы Андрея Коровайко — основателя концерна «Покровский». Издание уточняет, что всего хотят конфисковать 50 компаний с 242 тысячами гектаров земли, кадастровой стоимостью 67 миллиардов рублей.

По информации СМИ, в основе бизнеса агрохолдинга якобы могли быть коррупционные доходы.

«По моим данным, средства концерна „Покровский“ обналичивались и выводились за рубеж. Но сейчас федеральный центр жестко взял на контроль все уголовные дела, связанные с „Покровским“. А их, по-моему, штук 16, среди которых есть и статья об организации преступного сообщества. Сейчас государством принято адекватное, правильное и своевременное решение — арестовать и национализировать активы концерна», — заявляет Евгений Михайлов.

Стало известно о намерении конфисковать крупный ростовский агрохолдинг
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Собеседник полагает, что Лабинский городской суд, куда направил иск заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев, сразу же наложит арест на счета концерна. Собеседник полагает, что Лабинский городской суд, куда направил иск заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев, сразу же наложит арест на счета концерна.
Собеседник полагает, что Лабинский городской суд, куда направил иск заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев, сразу же наложит арест на счета концерна.
Фото: 1MI

Собеседник полагает, что Лабинский городской суд, куда направил иск заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев, вероятно наложит арест на счета концерна. Это, по словам эксперта, позволит пресечь попытки массового вывода денег за рубеж по серым схемам.

«Сейчас наступил момент, когда решение о национализации активов концерна принято на самом верху. Активы холдинга огромны. Это несколько тысяч гектаров земли, несколько сахарных заводов, несколько мясокомбинатов и многое другое. Сейчас раскручивается колоссальный механизм, который актуализировал возможность и реальность возвращения незаконно нажитого. Думаю, что у адвокатов концерна уже не будет никаких возможностей отстаивать активы. Слишком много собрано компроматов и доказательной базы», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала об остановке экспансии мощного сельхозпредприятия концерна «Покровский», головной офис которого находится в Ростове-на-Дону.

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