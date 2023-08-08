Эксперт рассказал о решении национализировать активы концерна «Покровский» в Ростове

«Сейчас наступил момент, когда решение о национализации активов концерна принято на самом верху. Активы холдинга огромны. Это несколько тысяч гектаров земли, несколько сахарных заводов, несколько мясокомбинатов и многое другое. Сейчас раскручивается колоссальный механизм, который актуализировал возможность и реальность возвращения незаконно нажитого. Думаю, что у адвокатов концерна уже не будет никаких возможностей отстаивать активы. Слишком много собрано компроматов и доказательной базы», — резюмирует эксперт.