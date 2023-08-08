Глава донского Минспорта заявил, что сами дети могут быть виноваты в обрушении трибун

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Напомним, в конце мая во время футбольного матча произошло падение трибун, в результате которого погибла зрительница, проживавшая в городе Батайске. Вместе с ней пострадали еще более 30 человек, среди которых были и дети. После этой трагедии возбудили уголовное дело.
Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян выразил свою точку зрения о причинах трагедии. 1Rnd со ссылкой на его слова пишет, что действия самих пострадавших детей могли привести к обрушению конструкции.
«В настоящее время проводится расследование, и уже возбуждено несколько дел по этому случаю. Министр подчеркнул, что считает одной из причин произошедшего то, что дети забрались на верхнюю часть трибун и сместили центр тяжести. Это совпало со шквалом и стало причиной переворота конструкции», — приводит издание слова министра.
Он также отметил, что рядом с упавшими трибунами находились аналогичные конструкции на пляжном стадионе. И в отличие от них, эти они не сдвинулись ни на метр во время сильного ветра.