Глава донского Минспорта заявил, что сами дети могут быть виноваты в обрушении трибун

«В настоящее время проводится расследование, и уже возбуждено несколько дел по этому случаю. Министр подчеркнул, что считает одной из причин произошедшего то, что дети забрались на верхнюю часть трибун и сместили центр тяжести. Это совпало со шквалом и стало причиной переворота конструкции», — приводит издание слова министра.