Глава РЭО Буцаев сообщил о направлении свыше 500 млн на строительство КПО на Чукотке

По словам главы ППК «РЭО» Дениса Буцаева, власти Чукотского АО месяцем ранее подписали соглашение по концессии с инвестором ООО «Концессионная компания „Билибино“, в рамках которого в регионе будет построен и введен в эксплуатацию комплекс по обращению с ТКО. Предполагается потратить на реализацию такой инициативы свыше 585 миллионов рублей, при этом Российский экологический оператор имеет возможность вложить в него до 95% от общего объема инвестирования благодаря средствам, которые будут получены от размещения зеленых облигаций. Как сообщает transsibinfo.com, облигации РЭО помогут выручить свыше 500 миллионов рублей.