Глава РЭО Буцаев сообщил о направлении свыше 500 млн на строительство КПО на Чукотке

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
По словам главы ППК «РЭО» Дениса Буцаева, власти Чукотского АО месяцем ранее подписали соглашение по концессии с инвестором ООО «Концессионная компания „Билибино“, в рамках которого в регионе будет построен и введен в эксплуатацию комплекс по обращению с ТКО. Предполагается потратить на реализацию такой инициативы свыше 585 миллионов рублей, при этом Российский экологический оператор имеет возможность вложить в него до 95% от общего объема инвестирования благодаря средствам, которые будут получены от размещения зеленых облигаций. Как сообщает transsibinfo.com, облигации РЭО помогут выручить свыше 500 миллионов рублей.
Мощность нового объекта будет достигать 3,5 тысячи тонн в год. Он будет возведен в городе Билибино и запущен в работу в 2025 году. Проектирование мощностей КПО начнется в скором времени, о чем отчитался заместитель генерального директора Российского экологического оператора Сергей Королев.
В июне текущего года на Петербургском международном экономическом форуме правительство Чукотского АО и руководство РЭО подписали документ о сотрудничестве в отрасли развития системы обращения с отходами. Совместная работа двух сторон должна привести к созданию в регионе современной инфраструктуры.