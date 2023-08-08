Департамент имущественных и земельных отношений[прим. редакции — далее ДИЗО] Ростова-на-Дону обратился в Арбитражный суд региона с иском против компании «Евросоюз». Чиновники обвинили организацию, чья деятельность относится к сфере недвижимости, в незаконном обогащении на сумму 9,3 миллиона рублей. Кроме того, власти города вспомнили и о долге «Евросоюза» по процентам в размере двух миллионов рублей.