Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В первую декаду июля стало известно, что ТРК «Горизонт» на проспекте Михаила Нагибина в Ростове направил в арбитражный суд Ростовской области иск к сотовому ритейлеру «Сеть Связной» на сумму более трех миллионов рублей.
Причиной судебных тяжб стал долг «Сеть Связной» за аренду помещений на 1,15 миллиона рублей, еще ТЦ рассчитывает получить штраф и пени на общую сумму более двух миллионов рублей.
Исход дела пока неизвестен, данные будут уточняться, однако, по предварительной информации, еще в июне арендатор заявил о банкротстве — его активы оказались существенно меньше, чем общий размер долговых обязательств.
Кроме того, в июле для ТРК «Горизонт» победой закончились судебные тяжбы против бизнесмена Андрея Надолинского. Мужчина является владельцем магазина французского нижнего белья Dim, задолжавшего «Горизонту» более трех миллионов рублей за аренду.
У предпринимателя начались финансовые трудности якобы после введения в отношении России санкций. Старые коллекции белья бизнесмен распродал, а вот новинок из-за рубежа ростовчанам дождаться не удалось.
В июле суд взыскал с Надолинского 2,8 миллиона рублей долга, добавив к этой сумме 312 тысяч рублей пени.
Организация АО «Ростовводоканал» будет вынуждена заплатить 193 миллиона рублей в качестве компенсации за негативное воздействие на окружающую среду. Решение об этом было принято Арбитражным судом Ростовской области по иску, поданному Росприроднадзором региона.
Водоканал обвинили в выбросе в реку Дон химических соединений, которые загрязняют воду. Среди этих веществ эксперты обнаружили нефтепродукты с медью, цинком, фосфатами, нитрит-анионом, БПК и аммоний-ионом. Однако, по словам Росприроднадзора, компания ничего не предпринимала для уменьшения выбросов.
Изначально Росприроднадзор попросил Ростовводоканал добровольно возместить ущерб, но компания отказалась идти на компромисс, теперь по решению суда ресурсоснабжающей организации придется выплатить 193 миллиона рублей.
Департамент имущественных и земельных отношений[прим. редакции — далее ДИЗО] Ростова-на-Дону обратился в Арбитражный суд региона с иском против компании «Евросоюз». Чиновники обвинили организацию, чья деятельность относится к сфере недвижимости, в незаконном обогащении на сумму 9,3 миллиона рублей. Кроме того, власти города вспомнили и о долге «Евросоюза» по процентам в размере двух миллионов рублей.
Основания для обвинений в незаконном обогащении в доступных к просмотру документах представители ДИЗО Ростова не указали, первое заседание по делу должно пройти 22 августа.
В сервисе «СПАРК-interfax» указано, что ООО «Евросоюз» существует на рынке аренды и управления коммерческой недвижимостью более 10 лет. Только за прошлый год компании удалось заработать 99 миллионов рублей, из них чистая прибыль составила 52 миллиона рублей.
Еще один судебный спор произошел между ростовским ресторатором и комиком Гариком Харламовым, которому дончанин задолжал 1,6 миллиона рублей по франшизе «Хот Дог Бульдог».
По информации из документов, ООО «Хот Дог Бульдог» позволило ростовскому ресторатору Левону Седракяну приобрести право открыть по франшизе точку общепита, паушальный взнос за новое дело обошелся Седракяну в 550 тысяч рублей.
Проблема возникла при использовании товарного знака коммерсантом — это право ростовчанин получить не смог, что препятствовало открытию заведения. Он попросил «Хот Дог Бульдог» вернуть паушальный взнос, но потерпел неудачу и обратился в суд.
На это ООО «Хот Дог Бульдог» ответила собственным иском, обвинив ростовчанина в том, что тот не подписал акт о расторжении договора. Во время действия соглашения бизнесмен был обязан платить роялти и маркетинговый сбор, но накопил долги в размере 1,6 миллиона рублей.
Это стало причиной поражения Седракяна в суде, теперь он должен выплатить всю сумму задолженности со штрафом и неустойкой, однако у него все еще есть время обжаловать решение суда в апелляции.
В июле арбитражный суд встал на сторону компании «Солнечный круг», признав законность выхода предприятия из проекта реконструкции «Юбилейного» в Ростове-на-Дону.
В 2013 году в Ростове создали специальную структуру для управления проектом по реконструкции кинотеатра «Юбилейный». Учредителя выступили местные органы власти и компания «Солнечный круг», выступавший в качестве инвестора.
Реконструкция затягивалась, а около года назад стало известно, что «Солнечный круг» продал свою долю акций бизнесмену Игорю Воронову. Именно по этой причине ДИЗО Ростова обратился в суд с иском о признании действий компании незаконными.
«В удовлетворении исковых требований отказать. Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия», — сказано в решении.