Капитана полиции осудили за попытку обмануть преступницу в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Оперативники установили, что фигурант получил 1,5 миллиона рублей от жительницы Ростова-на-Дону, подозреваемой в посредничестве во взяточничестве. За эти деньги он пообещал прекратить в отношении нее уголовное дело.
После этого возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Теперь Пролетарский районный суд признал Садового виновным в совершении преступления и ему назначили два года лишения свободы. Он будет отбывать этот срок в исправительной колонии общего режима.
Это решение вступило в законную силу. Добавим, что фигурант ранее работал оперуполномоченным отдела уголовного розыска.
До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону орудуют мошенники, которые за взятки предлагают места в вузах.