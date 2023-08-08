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Капитана полиции осудили за попытку обмануть преступницу в Ростове-на-Дону

8 августа 2023, 14:45
Фото: 1MI
Капитана полиции осудили за попытку обмануть преступницу в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону огласили приговор капитану полиции Юрию Садовому за мошенничество, сообщили в региональном УФСБ.

Оперативники установили, что фигурант получил 1,5 миллиона рублей от жительницы Ростова-на-Дону, подозреваемой в посредничестве во взяточничестве. За эти деньги он пообещал прекратить в отношении нее уголовное дело.

После этого возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Теперь Пролетарский районный суд признал Садового виновным в совершении преступления и ему назначили два года лишения свободы. Он будет отбывать этот срок в исправительной колонии общего режима.

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Это решение вступило в законную силу. Добавим, что фигурант ранее работал оперуполномоченным отдела уголовного розыска.

До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону орудуют мошенники, которые за взятки предлагают места в вузах.

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