Международный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина» приглашает экспертов

— На протяжении многих лет именно Сахалинская область задает тренд в развитии отрасли, поэтому форум «Нефть и газ Сахалина» является важной площадкой для обсуждения и принятия стратегических решений, укрепления международной кооперации и взаимовыгодного сотрудничества, — сказал глава региона Валерий Лимаренко. — Участники нынешнего форума обсудят такие важные вопросы, как развитие энергетической отрасли Сахалина и Дальнего Востока в условиях ограничений, импортозамещение, реализация климатических проектов.