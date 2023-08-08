«Также стоимость инкубационных яиц выросла на 19%, транспортных услуг — на 10% и упаковочных материалов — на 20%. В первом квартале 2023 года расходы на персонал увеличились на 19% из-за растущей конкуренции за работников в различных сферах экономики», — сказано в сообщении.