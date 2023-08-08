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Мясо может подорожать в Ростовской области с сентября 2023 года

8 августа 2023, 07:49
Фото: pxhere.com
Мясо может подорожать в Ростовской области с сентября 2023 года
В России, в том числе Ростовской области, в сентябре этого года может вырасти в цене продукция из мяса индейки, пишут СМИ.

По информации «Коммерсанта», компания, занимающая второе место в России по производству индейки, планирует осенью увеличить отпускные цены. Рост может составить 6,5%.

Необходимость повышения цен на продукцию компании объясняется уходом из РФ некоторых производителей запчастей и оборудования для переработки индейки. Это привело к увеличению стоимости процесса в два раза.

Эксперты рассказали, что подорожает в Ростовской области из-за роста курса доллара
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«Также стоимость инкубационных яиц выросла на 19%, транспортных услуг — на 10% и упаковочных материалов — на 20%. В первом квартале 2023 года расходы на персонал увеличились на 19% из-за растущей конкуренции за работников в различных сферах экономики», — сказано в сообщении.

Официальной информации о росте цен на поступало, она уточняется.

Ранее эксперты рассказали, что подорожает в Ростовской области из-за роста курса доллара.

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