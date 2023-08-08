Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
По информации «Коммерсанта», компания, занимающая второе место в России по производству индейки, планирует осенью увеличить отпускные цены. Рост может составить 6,5%.
Необходимость повышения цен на продукцию компании объясняется уходом из РФ некоторых производителей запчастей и оборудования для переработки индейки. Это привело к увеличению стоимости процесса в два раза.
«Также стоимость инкубационных яиц выросла на 19%, транспортных услуг — на 10% и упаковочных материалов — на 20%. В первом квартале 2023 года расходы на персонал увеличились на 19% из-за растущей конкуренции за работников в различных сферах экономики», — сказано в сообщении.
Официальной информации о росте цен на поступало, она уточняется.
Ранее эксперты рассказали, что подорожает в Ростовской области из-за роста курса доллара.