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На месте сгоревшего Кундрюченского леса давно должны быть сибирские леса — эксперт

8 августа 2023, 10:52
Фото: Анна Карасева / rostovgazeta.ru
Эколог рассказал, что на месте сгоревшего Кундрюченского леса давно должны быть «сибирские леса»

Эколог заявил, что месте сгоревшего донского леса давно должны быть «сибирские леса»

На территории сгоревшего Кундрюченского леса ростовчане до сих пор наблюдают сгоревшие пеньки. Здесь не видно никакой компенсационной высадки. Хотя по ожиданиям, уже давно должны появиться густые «сибирские» леса, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Собеседник рассказывает, как несколько лет назад в Москве ходила шутка про Кундрюченский лес. В столице поговаривали, что Ростовской области якобы выделили столько денег на восстановление Кундрюченского леса, что здесь уже давно должны были вырасти густые леса — такие, как в Сибири. Однако туристы этого не видят.

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«Безразличное отношение местных властей к уникальной природе донского края уже не удивляет. А между тем, любое нарушение экосистемы чревато своими последствиями», — отмечает Алексей Лебедев.

Спикер напоминает, как однажды, играя с природой, в Ростовскую область завезли американскую норку. После чего в донском крае внезапно пропала выхухоль.

«Оказалось, что наша норка была мельче, и не связывалась с выхохулью. А американская оказалась крупнее, и как хищник расправилась с маленькими зверьками», — разъясняет эколог.

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По словам собеседника, наличие растений и животных, места обитания животных, их питание и многие другие факторы в совокупности оказывают серьезное влияние на природу, растительный и животный мир, на экологию региона.

«В природе все взаимосвязано», — подчеркивает эксперт.

Подробнее — в большом материале RostovGazeta.

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