Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Собеседник рассказывает, как несколько лет назад в Москве ходила шутка про Кундрюченский лес. В столице поговаривали, что Ростовской области якобы выделили столько денег на восстановление Кундрюченского леса, что здесь уже давно должны были вырасти густые леса — такие, как в Сибири. Однако туристы этого не видят.
«Безразличное отношение местных властей к уникальной природе донского края уже не удивляет. А между тем, любое нарушение экосистемы чревато своими последствиями», — отмечает Алексей Лебедев.
Спикер напоминает, как однажды, играя с природой, в Ростовскую область завезли американскую норку. После чего в донском крае внезапно пропала выхухоль.
«Оказалось, что наша норка была мельче, и не связывалась с выхохулью. А американская оказалась крупнее, и как хищник расправилась с маленькими зверьками», — разъясняет эколог.
По словам собеседника, наличие растений и животных, места обитания животных, их питание и многие другие факторы в совокупности оказывают серьезное влияние на природу, растительный и животный мир, на экологию региона.
«В природе все взаимосвязано», — подчеркивает эксперт.
Подробнее — в большом материале RostovGazeta.