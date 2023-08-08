Собеседник рассказывает, как несколько лет назад в Москве ходила шутка про Кундрюченский лес. В столице поговаривали, что Ростовской области якобы выделили столько денег на восстановление Кундрюченского леса, что здесь уже давно должны были вырасти густые леса — такие, как в Сибири. Однако туристы этого не видят.