Политолог Абросимов заявил, что Украина попытается применить ракеты SCALP по Ростову

«Дело в том, что даже если наше ПВО собьет французскую ракету, ее осколки все равно упадут. А цель Украины сегодня — хоть как-то навредить, посеять панику в нашем обществе. Показать, что они могут что-то делать», — отмечает Дмитрий Абросимов.