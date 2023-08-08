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Политолог Абросимов заявил, что Украина попытается применить ракеты SCALP по Ростову

8 августа 2023, 13:35
Фото: Royal Air Force/Ministry of Defence/OGL v1.0
Политолог Абросимов заявил, что Украина попытается применить ракеты SCALP по Ростову
Украина в любом случае попытается атаковать французскими ракетами SCALP территории Ростовской области, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что Франция поставила Киеву ракеты SCALP дальностью порядка 290 километров. Такие ракеты способны долететь до Ростовской области.

Ростовский политолог уверен, что Украина будет пытаться атаковать этими ракетами территории Ростовской области.

«Дело в том, что даже если наше ПВО собьет французскую ракету, ее осколки все равно упадут. А цель Украины сегодня — хоть как-то навредить, посеять панику в нашем обществе. Показать, что они могут что-то делать», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Украина получила от Франции ракеты SCALP, способные долететь до Ростовской области
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Собеседник подчеркивает, что ВСУ не удалось провести контрнаступление. Наши войска остановили его на всех фронтах.

«Поэтому у ВСУ остается только такой вариант — досадить мирным жителям», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что Украина планировала военную операцию на границе с Ростовской областью в 2022 году.

Украина планировала военную операцию на границе с Ростовской областью в 2022 году
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