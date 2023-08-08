Политолог Абросимов заявил, что Украина попытается применить ракеты SCALP по Ростову

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Напомним, что Франция поставила Киеву ракеты SCALP дальностью порядка 290 километров. Такие ракеты способны долететь до Ростовской области.
Ростовский политолог уверен, что Украина будет пытаться атаковать этими ракетами территории Ростовской области.
«Дело в том, что даже если наше ПВО собьет французскую ракету, ее осколки все равно упадут. А цель Украины сегодня — хоть как-то навредить, посеять панику в нашем обществе. Показать, что они могут что-то делать», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Собеседник подчеркивает, что ВСУ не удалось провести контрнаступление. Наши войска остановили его на всех фронтах.
«Поэтому у ВСУ остается только такой вариант — досадить мирным жителям», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Украина планировала военную операцию на границе с Ростовской областью в 2022 году.