При раскопках в Верейском кремле нашли древнюю печать

Печать была найдена археологами при спасательных раскопках на городище в Верейском кремле. Она лежала в земле около двухсот лет. Печать представляет собой маленький объект из латуни. Он состоит из рукояти в виде фигуры и овального щитка с изображением мужчины в военной форме. Также на печати есть буквы D, L и G, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».