При раскопках в Верейском кремле нашли древнюю печать

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Печать была найдена археологами при спасательных раскопках на городище в Верейском кремле. Она лежала в земле около двухсот лет. Печать представляет собой маленький объект из латуни. Он состоит из рукояти в виде фигуры и овального щитка с изображением мужчины в военной форме. Также на печати есть буквы D, L и G, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Предположение о том, что печать принадлежала Луи фон Гаденштедту, было сделано на основе архивных документов. Лейтенант Луи фон Гаденштедт был взят в плен во время осады Вереи войсками генерала Ивана Дорохова. Через два года после этого французский военнослужащий, как и многие его соотечественники, вернулся на родину.