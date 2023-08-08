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При раскопках в Верейском кремле нашли древнюю печать

8 августа 2023, 09:41
В Подмосковье была обнаружена печать, которая, по предположению, принадлежала офицеру «Великой армии» Наполеона Луи фон Гаденштедту, который был взят в плен в России в 1812 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института археологии РАН.

Печать была найдена археологами при спасательных раскопках на городище в Верейском кремле. Она лежала в земле около двухсот лет. Печать представляет собой маленький объект из латуни. Он состоит из рукояти в виде фигуры и овального щитка с изображением мужчины в военной форме. Также на печати есть буквы D, L и G, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Предположение о том, что печать принадлежала Луи фон Гаденштедту, было сделано на основе архивных документов. Лейтенант Луи фон Гаденштедт был взят в плен во время осады Вереи войсками генерала Ивана Дорохова. Через два года после этого французский военнослужащий, как и многие его соотечественники, вернулся на родину.

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