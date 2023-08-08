Расселение людей началось после введенного режима ЧС в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Напомним, что из-за обрушения части здания был объявлен режим чрезвычайной ситуации с 18:00 1 августа, он будет действовать до тех пор, пока не выполнят работы по обеспечению безопасности дома.
Для того, чтобы контролировать ситуацию и координировать работы по устранению ЧС, создали оперативный штаб. Примерно каждые 6 часов проводится проверка состояния строительных конструкций здания.
В данный момент подготовлены документы для перечисления дополнительных средств для покупки квартир у жильцов с последующим переселением. Сейчас получено согласие от 16 владельцев помещений, которые вскоре смогут переехать.
Укрепление конструкций дома продолжится после расселения жителей.