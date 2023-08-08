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Расселение людей началось после введенного режима ЧС в Ростове-на-Дону

8 августа 2023, 12:13
Фото: pxhere.com
Расселение людей началось после введенного режима ЧС в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в ближайшее время расселят 16 владельцев помещений в аварийном доме на улице Шаумяна, сообщили в городской администрации.

Напомним, что из-за обрушения части здания был объявлен режим чрезвычайной ситуации с 18:00 1 августа, он будет действовать до тех пор, пока не выполнят работы по обеспечению безопасности дома.

Для того, чтобы контролировать ситуацию и координировать работы по устранению ЧС, создали оперативный штаб. Примерно каждые 6 часов проводится проверка состояния строительных конструкций здания.

Оперативный штаб создали из-за введенного режима ЧС в Ростове-на-Дону
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В данный момент подготовлены документы для перечисления дополнительных средств для покупки квартир у жильцов с последующим переселением. Сейчас получено согласие от 16 владельцев помещений, которые вскоре смогут переехать.

Укрепление конструкций дома продолжится после расселения жителей.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Чрезвычайная ситуация#Расселение#Аварийный дом#Шаумяна#Городская администрация#Строительные конструкции#Переселение жителей#Оперативный штаб
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