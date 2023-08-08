Ростов-на-Дону попал в зону поражения для французских ракет Skalp

При этом депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал RostovGazeta, что Украина вряд ли станет бить через территории, где есть большое количество военных из РФ. По его мнению, почти все запущенные киевским режимом ракеты в сторону Ростовской области будут сбиты над ДНР и ЛНР.