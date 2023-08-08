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Ростов-на-Дону попал в зону поражения для французских ракет Skalp

8 августа 2023, 05:57
Фото: 1MI
Франция решила поставлять Украине ракеты Scalp, которые смогут достать до Ростова-на-Дону, сообщил военный эксперт Виктор Баранец.

1Rnd со ссылкой на эксперта пишет, что эти ракеты смогут достать до нескольких городов, в том числе Брянска, Белгорода, Курска, Воронежа, Ростова. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Вассерман рассказал о возможности атаки Ростова французскими ракетами SCALP
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При этом депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал RostovGazeta, что Украина вряд ли станет бить через территории, где есть большое количество военных из РФ. По его мнению, почти все запущенные киевским режимом ракеты в сторону Ростовской области будут сбиты над ДНР и ЛНР.

Добавим, что дальность Scalp составляет около 290 километров.

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