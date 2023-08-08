Ростовчане пригрозили перекрыть улицы на Северном из-за частых отключений света

«Сидим без электроэнергии уже пятый день с перепадами напряжения и отключениями по ночам. Это уже невыносимо, пишем в инстанции, но складывается впечатление, что 200 тысяч тюльпанов важнее высадить, чем помочь людям. У людей не выдержат нервы и это может привести к перекрытию дороги Вавилова и Королева», — пишет канал со ссылкой на местных жителей.