Ростовчане пригрозили перекрыть улицы на Северном из-за частых отключений света

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В частности, жалобы поступают от жителей садовых товариществ «Авангард» и «Мир». По их словам, проблемы с электричествами не прекращаются в течение пяти дней.
«Сидим без электроэнергии уже пятый день с перепадами напряжения и отключениями по ночам. Это уже невыносимо, пишем в инстанции, но складывается впечатление, что 200 тысяч тюльпанов важнее высадить, чем помочь людям. У людей не выдержат нервы и это может привести к перекрытию дороги Вавилова и Королева», — пишет канал со ссылкой на местных жителей.
Официальной информации о проблеме не поступало, она уточняется. Наша редакция не поддерживает незаконные митинги, перекрытия дорог и другие противоправные действия.
Ранее молния ударила в электроподстанцию в Ростове 28 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.