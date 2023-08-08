rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Изображение материала

Ростовчане пригрозили перекрыть улицы на Северном из-за частых отключений света

8 августа 2023, 09:29
Фото: pxhere.com
Ростовчане пригрозили перекрыть улицы Северного из-за частых отключений света
Жители Ростова-на-Дону, у которых несколько дней нет электричества, и заявили, что их никто не слышит, пишет Telegram-канал «Северный Ростов-на-Дону. News».

В частности, жалобы поступают от жителей садовых товариществ «Авангард» и «Мир». По их словам, проблемы с электричествами не прекращаются в течение пяти дней.

Троллейбусы встали в Ростове на Нагибина из-за отключения электричества 14 июня
Узнать подробнее

«Сидим без электроэнергии уже пятый день с перепадами напряжения и отключениями по ночам. Это уже невыносимо, пишем в инстанции, но складывается впечатление, что 200 тысяч тюльпанов важнее высадить, чем помочь людям. У людей не выдержат нервы и это может привести к перекрытию дороги Вавилова и Королева», — пишет канал со ссылкой на местных жителей.

Официальной информации о проблеме не поступало, она уточняется. Наша редакция не поддерживает незаконные митинги, перекрытия дорог и другие противоправные действия.

Ранее молния ударила в электроподстанцию в Ростове 28 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону днем 4 августа обесточат десятки домовАвтобусы в Ростове-на-Дону продолжают ездить без кондиционеров в жаруЖители Военведа в Ростове-на-Дону двое суток живут без электричества
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Электричество#Отключения#Проблемы#Садовые товарищества#Жители#Напряжение#Инстанция#Тюльпаны#Молния#Дорога Королева#Дорога Вавилова#Электроподстанция#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
Жители пожаловались на разросшиеся поля с амброзией на Западном в Ростове
Сегодня, 08:50
На месте сгоревшего Кундрюченского леса давно должны быть сибирские леса — эксперт
Сегодня, 10:52
Стало известно о намерении конфисковать крупный ростовский агрохолдинг
Сегодня, 07:50
В отделе полиции в Ростовской области умер задержанный
Сегодня, 06:19
Хот-доги и кружевные трусики: за что судились компании Ростовской области в июле
Сегодня, 10:50