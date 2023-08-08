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Ростовчанин побил мировой рекорд по дальности кувырка вперед

8 августа 2023, 12:36
Фото: pxhere.com
Ростовчанин побил мировой рекорд по дальности кувырка вперед
В Ростове местный житель побил мировой рекорд, совершив кувырок дальностью более 5,5 метра, об этом рассказали местные СМИ.

Во вторник, 8 августа, портал «ДOH24» сообщил, что ростовчанин Александр Миронов смог установить новый мировой рекорд, выполнив самый длинный кувырок вперед.

По словам молодого человека, он пока не смог просмотреть все три попытки установить рекорд, однако Миронов уверен, что ему удалось преодолеть порог в 5,5 метра.

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Для подготовки к рекорду Александру потребовалось около месяца интенсивных занятий по акробатике
Видео: t.me/telega_rostov

Для подготовки к рекорду Александру потребовалось около месяца интенсивных занятий по акробатике, для этого пришлось прекратить занятия фитнесом — он делал тело тяжелее и медлительнее. По словам ростовчанина, главной целью для установки рекорда для него стала популяризация акробатики.

«Меня переполняли эмоции от того, что я решил это сделать и что у меня это получилось. Это невероятно — поставить рекорд на главной площади своего города», — цитирует потенциального рекордсмена издание.

Ранее другому ростовчанину удалось протащить за собой вагоны общим весом 500 тонн.

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