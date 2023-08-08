Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Один из водителей заметил ее в районе улице Орской и рассказал, что она вела себя довольно странно. Она бегала на участке дороги, где нет фонарей.
«Я простоял с ней, охраняя более 2,5 часа. Надеюсь, с ней все в порядке», — написал автор.
Пользователи в комментариях написали, что ростовчанка еще днем была в таком состоянии.
«Она шла прям по центру дороги, машины объезжали ее. Хорошо, что было светло, а потом водитель виноват будет», — написали местные жители.
Ранее ростовчан возмутил подросток, разгуливающий среди детей с пневматическим пистолетом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.