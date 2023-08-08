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Ростовчанка на ночной дороге кидалась на автомобили

8 августа 2023, 05:14
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону женщина в ночное время бегала по дороге и бросалась на автомобили, сообщили местные жители в соцсетях.

Один из водителей заметил ее в районе улице Орской и рассказал, что она вела себя довольно странно. Она бегала на участке дороги, где нет фонарей.

«Я простоял с ней, охраняя более 2,5 часа. Надеюсь, с ней все в порядке», — написал автор.

Пользователи в комментариях написали, что ростовчанка еще днем была в таком состоянии.

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«Она шла прям по центру дороги, машины объезжали ее. Хорошо, что было светло, а потом водитель виноват будет», — написали местные жители.

Ранее ростовчан возмутил подросток, разгуливающий среди детей с пневматическим пистолетом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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