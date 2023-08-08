Ростовский зоопарк показал, как животные справляются с августовской жарой

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
В понедельник, 7 августа, Ростовский-на-Дону зоопарк ответил на вопросы посетителей, обеспокоенных тем, как животные переносят экстремальную августовскую жару.
На кадрах видео, которым поделились сотрудники, видно, что подопечные зоопарка в достатке получают свежую холодную воду для питья и купания. Кроме того, обитателей зоопарка угощают мороженым, замороженными фруктами и добавляют в их питьевую воду лед.
О белых медведях тоже не забыли — вода в их бассейнах не нагревается выше +15 градусов даже в самые жаркие дни. В клетках и вольерах оборудованы навесы или охлаждаемые помещения для поддержания комфортных температур в зоопарке.
Ранее на выходных в Ростовской области из реки выловили экзотических огромных креветок.