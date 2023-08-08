rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Изображение материала

Ростовский зоопарк показал, как животные справляются с августовской жарой

8 августа 2023, 15:10
Фото: pxhere.com
Ростовский зоопарк показал, как животные справляются с августовской жарой
В Ростове животные в зоопарке спасаются от 40-градусной жары в лужах и бассейнах, пока работники приносят им ледяную воду и замороженную пищу, об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

В понедельник, 7 августа, Ростовский-на-Дону зоопарк ответил на вопросы посетителей, обеспокоенных тем, как животные переносят экстремальную августовскую жару.

На кадрах видео, которым поделились сотрудники, видно, что подопечные зоопарка в достатке получают свежую холодную воду для питья и купания. Кроме того, обитателей зоопарка угощают мороженым, замороженными фруктами и добавляют в их питьевую воду лед.

Видео: Официальный канал Ростовского-на-Дону зоопарка.

О белых медведях тоже не забыли — вода в их бассейнах не нагревается выше +15 градусов даже в самые жаркие дни. В клетках и вольерах оборудованы навесы или охлаждаемые помещения для поддержания комфортных температур в зоопарке.

Ранее на выходных в Ростовской области из реки выловили экзотических огромных креветок.

Читайте также:
В Ростовской области из-за жары +40С° продлили штормовое предупреждение до 10 августаАвтобусы в Ростове-на-Дону продолжают ездить без кондиционеров в жаруСтрашная жара сменится ливнем в Ростове-на-Дону с 8 августа
#Надежда Пустяк#Происшествие#Жара#Зоопарк#Зоопарк в Ростове#Животные#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Видео
Подпишитесь
Ростовчане пригрозили перекрыть улицы на Северном из-за частых отключений света
Сегодня, 09:29
Жители пожаловались на разросшиеся поля с амброзией на Западном в Ростове
Сегодня, 08:50
На месте сгоревшего Кундрюченского леса давно должны быть сибирские леса — эксперт
Сегодня, 10:52
Стало известно о намерении конфисковать крупный ростовский агрохолдинг
Сегодня, 07:50
В отделе полиции в Ростовской области умер задержанный
Сегодня, 06:19
Хот-доги и кружевные трусики: за что судились компании Ростовской области в июле
Сегодня, 10:50