С января по июль 2023 года объем перевозок в контейнерах вырос на 12,6%

Так, количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 18,6% и составило 3,1 млн ДФЭ (перевезено 43,4 млн тонн грузов, +16,2%). В их числе химикаты и сода — 474,4 тыс. ДФЭ (больше на 6,2%, чем с января по июль 2022 года), лесные грузы — 342,1 тыс. (+0,4%), машины, станки, двигатели — 254,7 тыс. (+28%), автомобили и комплектующие — 250,6 тыс. (рост в 2 раза), промтовары — 247 тыс. (+2,9%), метизы — 245,3 тыс. (+14,8%), бумага — 215 тыс. (+2,9%), химические и минеральные удобрения — 152,2 тыс. (рост более чем в 2,4 раза), черные металлы — 151 тыс. (+11,6%), строительные грузы — 118,4 тыс. (+20,8%), цветные металлы — 76,5 тыс. (-3,2%), нефть и нефтепродукты — 54,3 тыс. (+21,5%), остальные и сборные грузы — 100,6 (-3,2%), зерно — 62,6 тыс. (рост в 2,5 раза), рыба — 19,4 тыс. (-4,3%), мясо и масло животное — 15,4 тыс. (-1%), картофель, овощи, фрукты — 9,6 тыс. (рост в 1,5 раза), продукты перемола — 9 тыс. (+37,7%), прочие продовольственные грузы — 172,5 тыс. (+34,3%).