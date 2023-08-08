Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Она рассказала изданию Ura.ру, что кратковременные дожди с большим количеством осадков ожидаются в нескольких регионах. Среди них Ростовская область, а также Пермский край и Карелия.
«Тропические ливни — это очень сильные дожди, которые характеризуются большим объемом осадков за короткое время. В течение часа может выпасть до 30 миллиметров. Такие дожди также называют ливневыми. Термин „тропические“ использован для обозначения этого типа осадков», — уточнила эксперт.
Согласно прогнозам, в среду температура составит 35 градусов, в четверг — 32 градуса. Ветер в эти дни усилится до трех метров в секунду.
Ранее улицу Профсоюзную затопило в Ростове-на-Дону во время ливней днем 28 июля.