«Тропические ливни — это очень сильные дожди, которые характеризуются большим объемом осадков за короткое время. В течение часа может выпасть до 30 миллиметров. Такие дожди также называют ливневыми. Термин „тропические“ использован для обозначения этого типа осадков», — уточнила эксперт.