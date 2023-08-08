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Синоптик Паршина заявила о тропических ливнях в Ростовской области с 10 августа

8 августа 2023, 10:44
Фото: 1MI
Синоптик Паршина заявила о тропических ливнях в Ростовской области с 10 августа
На Ростовскую область 10 августа могут обрушиться тропические ливни днем в четверг, 10 августа, сообщила представитель Гидрометцентра Людмила Паршина.

Она рассказала изданию Ura.ру, что кратковременные дожди с большим количеством осадков ожидаются в нескольких регионах. Среди них Ростовская область, а также Пермский край и Карелия.

«Тропические ливни — это очень сильные дожди, которые характеризуются большим объемом осадков за короткое время. В течение часа может выпасть до 30 миллиметров. Такие дожди также называют ливневыми. Термин „тропические“ использован для обозначения этого типа осадков», — уточнила эксперт.

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Согласно прогнозам, в среду температура составит 35 градусов, в четверг — 32 градуса. Ветер в эти дни усилится до трех метров в секунду.

Ранее улицу Профсоюзную затопило в Ростове-на-Дону во время ливней днем 28 июля.

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