Скандал произошел в Краснодаре из-за маскировочных сетей для нужд СВО

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
На детской площадке в ЖК «Любимый дом» недавно произошел конфликт. Группа жен и матерей, которые занимаются изготовлением маскировочных сетей для фронта, столкнулась с семьей, выступившим против этого. Ими оказались мать с дочерью.
«С этой семьей раньше никто не конфликтовал, но они сами провоцируют скандалы и выступают против спецоперации», — пишет канал. Опубликовано также видео, на котором показана одна из ссор.
Теперь стало известно, что сейчас проверку по факту публикации начало региональное УМВД.
«Назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в полиции.