Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Издание уточнило, что всего хотят конфисковать 50 компаний, у которых есть 242 тысячи гектаров земли. Их кадастровая стоимость составляет 67 миллиардов рублей.
«В основе бизнеса Коровайко могли быть коррупционные доходы. В иске говорится, что он не соблюдал установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения, а в своей работе шел в одной цели — неправомерное обогащение», — уточнило издание.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее RostovGazeta писала, что силовики задержали представителя «Покровского» Сергея Ечкалова. А до этого СМИ заявляли о нескольких уголовных делах в отношении сотрудников концерна. Материал на эту тему читайте по ссылке.