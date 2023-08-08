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Стало известно о намерении конфисковать крупный ростовский агрохолдинг

8 августа 2023, 07:50
Фото: Richard Dorrell/cc by sa 2.0/wiki
Стало известно о намерении конфисковать крупный ростовский агрохолдинг
Генпрокуратура хочет обратить в доход государства активы Андрея Коровайко, являющегося основателей концерна «Покровский» из Ростова-на-Дону, пишет «Коммерсант».

Издание уточнило, что всего хотят конфисковать 50 компаний, у которых есть 242 тысячи гектаров земли. Их кадастровая стоимость составляет 67 миллиардов рублей.

«В основе бизнеса Коровайко могли быть коррупционные доходы. В иске говорится, что он не соблюдал установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения, а в своей работе шел в одной цели — неправомерное обогащение», — уточнило издание.

Более 830 млн рублей потребовали от концерна «Покровский» из Краснодарского края
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Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее RostovGazeta писала, что силовики задержали представителя «Покровского» Сергея Ечкалова. А до этого СМИ заявляли о нескольких уголовных делах в отношении сотрудников концерна. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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