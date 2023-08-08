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Страшная жара сменится ливнем в Ростове-на-Дону с 8 августа

8 августа 2023, 08:14
Фото: pxhere.com
Страшная жара сменится ливнем в Ростове-на-Дону с 8 августа
В Ростове-на-Дону во вторник, 8 августа, ожидаются дожди и жаркая погода, сообщили синоптики.

По прогнозу синоптиков, в течение дня ожидается температура +36 градусов, слабый ветер и низкое атмосферное давление. Но ближе к вечеру могут пройти дожди, которые продолжатся и в ночное время.

В среду температура составит 35 градусов и будет облачно, осадков ждать не стоит. А ветер усилится до трех метров в секунду.

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В четверг и пятницу, 10 и 11 августа, пройдут дожди, максимальная температура составит 33 градуса. На выходных столбики термометров будет показывать около 29 градусов и сохранится облачная погода.

Ранее в Ростовской области спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погода#Дожди#Атмосферное давление#Ветер#Температура#Осадки#Август#Облачно
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