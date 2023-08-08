Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
По прогнозу синоптиков, в течение дня ожидается температура +36 градусов, слабый ветер и низкое атмосферное давление. Но ближе к вечеру могут пройти дожди, которые продолжатся и в ночное время.
В среду температура составит 35 градусов и будет облачно, осадков ждать не стоит. А ветер усилится до трех метров в секунду.
В четверг и пятницу, 10 и 11 августа, пройдут дожди, максимальная температура составит 33 градуса. На выходных столбики термометров будет показывать около 29 градусов и сохранится облачная погода.
Ранее в Ростовской области спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней.