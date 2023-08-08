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Цена на землю под прудами в Ростовской области выросла в 50 раз из-за ошибки

8 августа 2023, 11:30
Фото: donland.ru
Цена на землю под прудами в Ростовской области выросла в 50 раз из-за ошибки
В Ростовской области кадастровая стоимость земли под прудами выросла в 50 раз, сообщил в Telergam бизнес-омбудсмен по региону Олег Дереза.

Он рассказал, что от этой стоимости зависят налоги и арендные платежи за эти участки. Стоимость 1 квадратного метра пруда сейчас достигает 297 рублей, в то время как до переоценки она составляла всего 5,7 рубля.

«При этом в соседней Волгоградской области стоимость таких же прудов составляет всего 7 рублей за 1 квадратный метр. Такая высокая стоимость земли и увеличение налогов и арендных платежей поставят отрасль выращивания прудовой рыбы на грань выживания», — считает Дереза.

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После этого ТАСС со ссылкой на первого замглавы региона Виктора Гончарова сообщило, что к росту кадастровой стоимости привела ошибка в расчетах. Теперь в течение месяца кадастровая оценка будет приведена в соответствие.

Ранее стало известно, что в Ростовской области изымут сельхозземли для строительства Северного радиуса.

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