Цена на землю под прудами в Ростовской области выросла в 50 раз из-за ошибки

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Он рассказал, что от этой стоимости зависят налоги и арендные платежи за эти участки. Стоимость 1 квадратного метра пруда сейчас достигает 297 рублей, в то время как до переоценки она составляла всего 5,7 рубля.
«При этом в соседней Волгоградской области стоимость таких же прудов составляет всего 7 рублей за 1 квадратный метр. Такая высокая стоимость земли и увеличение налогов и арендных платежей поставят отрасль выращивания прудовой рыбы на грань выживания», — считает Дереза.
После этого ТАСС со ссылкой на первого замглавы региона Виктора Гончарова сообщило, что к росту кадастровой стоимости привела ошибка в расчетах. Теперь в течение месяца кадастровая оценка будет приведена в соответствие.
Ранее стало известно, что в Ростовской области изымут сельхозземли для строительства Северного радиуса.