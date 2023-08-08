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Ученый назвал Дон в Ростовской области единственной мелеющей крупной рекой

8 августа 2023, 06:11
Фото: 1MI
За последние 30 лет полноводность реки Дон сократилась почти на половину
За последние 30 лет полноводность реки Дон в Ростовской области сократилась почти на половину, заявил академик РАН Виктор Данилов-Данильян.

Академик РАН Виктор Данилов-Данильян заявил, что река Дон оказалась единственной крупной рекой России, где «надежно» выявлена тенденция к обмелению. По оценкам ученого, Дон за последние 30 лет потерял в водоносности на 40%.

Изначально обмеление объясняли антропогенными причинами, а также слишком большим забором воды, деградацией малых рек в бассейне реки, а также обветшалостью прудового хозяйства. Однако сейчас ученые среди основных причин обмеления Дона называют и изменение климата.

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«Именно в сухих степях, просто в степях и в меньшей степени, но все-таки в лесостепях происходит сокращение осадков. И оно хорошо коррелирует с уменьшением водного стока Дона», — приводит слова Данилова-Данильяна «Интерфакс».

Ученый заключает, что осадков будет все меньше, а значит, водоносность реки останется такой же невысокой.

Ранее сообщалось, что около 27 миллиардов рублей потребуется для избавления Дона от канализационных стоков.

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#Алина Заярная#Река Дон#Обмеление реки Дон#Новости#Ростовская область
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