Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
Академик РАН Виктор Данилов-Данильян заявил, что река Дон оказалась единственной крупной рекой России, где «надежно» выявлена тенденция к обмелению. По оценкам ученого, Дон за последние 30 лет потерял в водоносности на 40%.
Изначально обмеление объясняли антропогенными причинами, а также слишком большим забором воды, деградацией малых рек в бассейне реки, а также обветшалостью прудового хозяйства. Однако сейчас ученые среди основных причин обмеления Дона называют и изменение климата.
«Именно в сухих степях, просто в степях и в меньшей степени, но все-таки в лесостепях происходит сокращение осадков. И оно хорошо коррелирует с уменьшением водного стока Дона», — приводит слова Данилова-Данильяна «Интерфакс».
Ученый заключает, что осадков будет все меньше, а значит, водоносность реки останется такой же невысокой.
Ранее сообщалось, что около 27 миллиардов рублей потребуется для избавления Дона от канализационных стоков.