Успеть за лето: летний микс активностей в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
В программе, которая обновляется каждую неделю, представлены интересные образовательные лекции, мастер-классы различных тематик и спортивные занятия. Каждый день по вечерам на большом экране демонстрируются популярные фильмы.
«Территория Mixx» расположилась в месте притяжения ростовчан — парке Революции. На площадке можно насыщенно провести время ежедневно вплоть до 24 августа. Креативное пространство работает с 10:00 до 23:00 в будни и с 8:00 до 23:00 в выходные. Утром и вечером горожан ждут разнообразные события, а в течение дня они могут работать, общаться или бесплатно заряжать гаджеты в коворкинге.
С момента праздничного открытия «Территории Mixx» 4 августа прошло 13 разнообразных мероприятий. Среди них вечеринка в честь начала работы площадки, 6 кинопросмотров под открытым небом, 2 спортивные тренировки по различным видам йоги, 4 лекции от ростовских спикеров. События пользовались большой популярностью и привлекли внимание сотен горожан.
На предстоящей неделе в афише летнего кинотеатра 14 фильмов разнообразных жанров. В программе семейное кино, мультфильмы, романтические, биографические и приключенческие ленты. Кроме того, будут проведены 6 лекций, автограф-сессия, мастер-классы и утреннее занятие йогой.
7 августа в 20:00 Олеся Дорофеева, клинический психолог и телесно-ориентированный терапевт, проведет встречу «О чем болит твое тело?». Спикер расскажет о связи психологических переживаний с телесными симптомами, поможет укрепить здоровье и избавиться от недомоганий.
8 августа в 20:00 состоится презентация книги «Колледж волшебства». Автор — Ирина Эльба, расскажет о первой книге в жанре фэнтези из серии, которая выпущена издательством «Феникс». После чего писательница пообщается с участниками встречи, ответит на вопросы и проведет автограф-сессию.
9 августа в 20:00 состоится мастер-класс «Сила голоса». Дарья Позднякова, педагог, руководитель оркестра русских народных инструментов, расскажет о том, как голос влияет на жизнь человека и проведет практические упражнения, направленные на освоение базовых навыков красивого пения.
10 августа в 20:00 состоится встреча, посвященная локальному туризму. Сергей Новиков расскажет о турах выходного дня, лучших местах для фотосессий, а также об истории края.
11 августа в 20:00 психолог и коуч Алиса Лаврищева проведет лекцию «Аскеза — мощный инструмент для достижения целей» и расскажет о том, как сократить путь к успеху с помощью психологии.
12 августа в 17:00 состоится встреча для тех, кому интересен иностранный язык. Тема лекции «Заговори на английском». Мария Ажиненко, автор учебника и сборника правил по английскому языку, поделится знаниями об основных ошибках при изучении английского языка, раскроет причины отсутствия мотивации и желания и научит самостоятельно подбирать учебный материал для ежедневного прогресса.
В этот же день в 20:00 состоится презентация «Детская безопасность без запугивания». На встрече Эльвира Найминова, педагог, сертифицированный тренер по детской безопасности федеральной школы «Стоп Угроза» расскажет о секретах эффективного обучения детей азам безопасности. Кроме того, состоится розыгрыш книг серии «Стоп Угроза».
13 августа в 17:00 сотрудники Tele2 расскажут о современных lifestyle-трендах. Во время насыщенной встречи прозвучат 4 выступления. Нетывченко Юлия проведет лекцию «Экоактивности». Ее рассказ продолжит Ольга Денисенко с презентацией «Как оставаться активным». Вячеслав Стануль поделится опытом и знаниями по теме «Короткие путешествия по России». В заключении Руслан Шамурзаев расскажет о современной кибербезопасности.
Чуть позже в этот же день состоится еще одно яркое событие — мастер-класс «Саунд-дизайн». Его проведет Алексей Ширяев, саунд-продюсер и звукорежиссер. Алексей поделится секретами ремесла и ответит на вопросы участников встречи.
Более подробную информацию о предстоящих мероприятий можно посмотреть на сайте проекта.
Реклама ООО «Т2 МОБАЙЛ»