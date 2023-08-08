Успеть за лето: летний микс активностей в Ростове-на-Дону

«Территория Mixx» расположилась в месте притяжения ростовчан — парке Революции. На площадке можно насыщенно провести время ежедневно вплоть до 24 августа. Креативное пространство работает с 10:00 до 23:00 в будни и с 8:00 до 23:00 в выходные. Утром и вечером горожан ждут разнообразные события, а в течение дня они могут работать, общаться или бесплатно заряжать гаджеты в коворкинге.