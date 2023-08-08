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В отделе полиции в Ростовской области умер задержанный

8 августа 2023, 06:19
Фото: Rama/cc by sa 2.0/wikimedia.org
В отделе полиции в Ростовской области умер задержанный
В Новочеркасске в отделе полиции скончался задержанный мужчина, сообщили в региональном УМВД.

Полицейские задержали 43-летнего местного жителя по подозрению в совершении мелкого хулиганства. Он находился в камере и уснул ночью, а утром его нашли мертвым.

Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, прибывшие медики констатировали смерть мужчины. По предварительной информации судебного медицинского эксперта, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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«Со стороны сотрудников полиции физическая сила и спецсредства к гражданину не применялись. В настоящее время проводится проверка», — сказано в сообщении.

Ранее уроженец Ростовской области упал с лестницы и погиб в гостинице.

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