Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Полицейские задержали 43-летнего местного жителя по подозрению в совершении мелкого хулиганства. Он находился в камере и уснул ночью, а утром его нашли мертвым.
Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, прибывшие медики констатировали смерть мужчины. По предварительной информации судебного медицинского эксперта, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
«Со стороны сотрудников полиции физическая сила и спецсредства к гражданину не применялись. В настоящее время проводится проверка», — сказано в сообщении.
Ранее уроженец Ростовской области упал с лестницы и погиб в гостинице.