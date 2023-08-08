В Ростове детей обвинили в ЧП на Гребном канале, а жители бунтуют без электричества

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Telegram-канал «Северный Ростов-на-Дону. News» со ссылкой на горожан объявил, что жители СЖМ готовятся перекрывать улицы из-за регулярных отключений и перепадов электричества.
Больше других ситуацией недовольны жители СТ «Авангард» и «Мир», которые утверждают, что перебои с электроснабжением не прекращаются уже пять суток — с момента как регион накрыла экстремальная жара.
«Это уже невыносимо, пишем в инстанции[…] У людей не выдержат нервы, и это может привести к перекрытию дороги Вавилова и Королева», — цитирует канал отчаявшихся ростовчан.
Тем временем официальной информации о проблеме и способах ее решения не поступало.
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Telegram-канале «Автодор» сообщил, что в Ростовской области в ближайшие недели появятся новые разметки, которые напомнят водителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию.
Речь идет о горизонтальной разметке с мелкими стрелками и галочками, которые укажут водителям, как далеко находятся другие автомобили. Необходимое безопасное расстояние, по словам пресс-службы, составит две «галочки» или 55 метров при скорости 110 километров в час. При увеличении скорости расстояние необходимо будет увеличить до 65 метров.
Нововведения собираются применить на отдельных участках М-4 «Дон», в том числе в Ростовской области.
Главной новостью дня стало обсуждение дела о гибели женщины и десятках пострадавших на Гребном канале в Ростове этим летом.
По данным 1Rnd, глава Минспорта региона Самвел Аракелян допустил возможность того, что в обрушении трибун могут быть виноваты сами зрители — дети и их родители. По словам чиновника, в настоящий момент в Ростовской области ведется расследование причин гибели и травмирования ростовчан и жителей Батайска во время шторма 30 мая.
Министр выдвинул версию, что сами дети забрались на верхнюю часть трибун, сместив центр тяжести. Чиновник уверен, что это одна из наиболее вероятных причин опрокидывания трибун.
«Это совпало со шквалом и стало причиной переворота конструкции», — приводит издание слова министра, добавив, что другие конструкции без зрителей во время шторма смогли устоять.