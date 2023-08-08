В Ростове детей обвинили в ЧП на Гребном канале, а жители бунтуют без электричества

По данным 1Rnd, глава Минспорта региона Самвел Аракелян допустил возможность того, что в обрушении трибун могут быть виноваты сами зрители — дети и их родители. По словам чиновника, в настоящий момент в Ростовской области ведется расследование причин гибели и травмирования ростовчан и жителей Батайска во время шторма 30 мая.