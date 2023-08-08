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В Ростове-на-Дону столкнулись два городских автобуса вечером 7 августа

8 августа 2023, 04:56
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону произошла авария с участием двух городских автобусов, сообщили в региональном УГИБДД.

На проспекте Буденновский водитель автобуса «Нефаз 5299» не справился с управлением и не рассчитал траекторию движения, что привело к столкновению с автобусом «МАЗ». Во время происшествия никто не пострадал.

«Однако оба автобуса получили механические повреждения. В настоящее время полицейские выясняют подробности и обстоятельства ДТП», — сказано в сообщении.

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Ранее о столкновении этих автобусов рассказали пользователи в соцсетях. По их словам, один из водителей пошел на обгон и совершил ДТП.

До этого в центре Ростова под колеса иномарки попал 23-летний мужчина. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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