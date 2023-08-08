Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
На проспекте Буденновский водитель автобуса «Нефаз 5299» не справился с управлением и не рассчитал траекторию движения, что привело к столкновению с автобусом «МАЗ». Во время происшествия никто не пострадал.
«Однако оба автобуса получили механические повреждения. В настоящее время полицейские выясняют подробности и обстоятельства ДТП», — сказано в сообщении.
Ранее о столкновении этих автобусов рассказали пользователи в соцсетях. По их словам, один из водителей пошел на обгон и совершил ДТП.
До этого в центре Ростова под колеса иномарки попал 23-летний мужчина. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.