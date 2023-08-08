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В Ростове на стройке в Пролетарском районе обнаружили около 50 нелегальных рабочих

8 августа 2023, 15:40
Фото: УФСБ по Ростовской области
В Ростове на стройке в Пролетарском районе задержали около 50 нелегальных рабочих
В Пролетарском районе Ростова к строительству жилья привлекли 47 нелегальных мигрантов, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

Во вторник, 8 августа, стало известно, что правоохранительные органы провели проверку, чтобы пресечь работу каналов незаконной миграции в Ростовской области. Для проверки правоохранители посетили стройку в Пролетарском районе Ростова, где работали 83 иностранца, в основном из Центральной Азии. При этом больше половины из них, 47 человек, приехали и работали в России незаконно.

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В итоге полицейские составили на строителей в общей сложности более 60 протоколов об административных нарушениях, всех 47 иностранцев выдворят из страны.

Кроме того, в отношении работодателя, допустившего найм нелегальных мигрантов, возбудили 37 административных расследований. Если вина работодателя в незаконном использовании рабочей силы иностранцев и лиц без гражданства будет доказана — ему придется заплатить от 400 до 800 тысяч рублей.

Ранее в июне сообщалось, что за границу собираются выслать только 10 нелегальных мигрантов.

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