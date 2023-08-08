В Ростове на стройке в Пролетарском районе обнаружили около 50 нелегальных рабочих

Во вторник, 8 августа, стало известно, что правоохранительные органы провели проверку, чтобы пресечь работу каналов незаконной миграции в Ростовской области. Для проверки правоохранители посетили стройку в Пролетарском районе Ростова, где работали 83 иностранца, в основном из Центральной Азии. При этом больше половины из них, 47 человек, приехали и работали в России незаконно.