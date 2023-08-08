В Ростове после ремонта Дворец спорта планируют превратить в концертную площадку

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Портал «РБК. Ростов» со ссылкой на выступление главы донского Минспорта Самвела Аракеляна рассказал, что после завершения ремонта Дворца спорта в центре города здание планируют использовать для организации концертов. Специалисты уверены, что с использованием партера на объекте можно будет разместить до семи тысяч зрителей.
Во время своей пресс-конференции в «Интерфаксе» Аракелян объяснил, что использование Дворца спорта в качестве концертной площадки позволит заработать. Кроме того, в Ростове нет ни одного здания или помещения, способного вместить пять тысяч зрителей.
В настоящий момент, в здании уже закончили демонтаж, а сам ремонт запланировано завершить в первом полугодии 2025 года.