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В Ростове после ремонта Дворец спорта планируют превратить в концертную площадку

8 августа 2023, 16:45
Фото: Яндекс Карты
В Ростове после ремонта Дворец спорта планируют превратить в концертную площадку
В Ростове после ремонта Дворец спорта откроет свои двери для артистов, потенциальная вместимость концертной площадки может составить до семи тысяч зрителей, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «РБК. Ростов» со ссылкой на выступление главы донского Минспорта Самвела Аракеляна рассказал, что после завершения ремонта Дворца спорта в центре города здание планируют использовать для организации концертов. Специалисты уверены, что с использованием партера на объекте можно будет разместить до семи тысяч зрителей.

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Во время своей пресс-конференции в «Интерфаксе» Аракелян объяснил, что использование Дворца спорта в качестве концертной площадки позволит заработать. Кроме того, в Ростове нет ни одного здания или помещения, способного вместить пять тысяч зрителей.

В настоящий момент, в здании уже закончили демонтаж, а сам ремонт запланировано завершить в первом полугодии 2025 года.

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