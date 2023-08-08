В Ростове жители СНТ остались без электричества из-за экстремальной жары

«В СНТ „УРОЖАЙ“ опять нет воды и света. Напряжение падает до 74, как можно жить с такой подачей электроэнергии, свет выключается каждую минуту, даже хорошие стабилизаторы не справятся с таким напряжением, техника горит», «В СНТ „Защитник“ уже который день происходят бешеные скачки напряжения от 190 падает до 150[…]Из-за скачков постоянно отключается свет, у людей горит техника, о том, чтобы включить сплит в такую жару, и речи нет», «В СНТ „Изумруд“ три дня уже нет света, и нет информации когда будет, на улице самое пекло и продукты портятся», — жалуются дончане. Жители утверждают, что из-за скачков напряжения у них нет возможности ни воспользоваться бытовой техникой, ни защитить ее от поломки.