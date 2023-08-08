В Ростовской области из-за жары +40С° продлили штормовое предупреждение до 10 августа

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Напомним, согласно прогнозу синоптиков областного Гидрометцентра, в Ростовской области в ближайшие два дня некоторые районы ожидают кратковременные дожди и грозы. Однако в большинстве муниципалитетов сохранится жаркая и засушливая погода со скоростью ветра до 14 метров в секунду. Дневные температуры в зависимости от района будут колебаться от +30 до +39 градусов, а ночью не опустятся ниже +23 градусов.
В МЧС предупредили, что из-за погодных условий и высокой пожароопасности штормовое предупреждение продлили на 8 и 9 августа, а потому дончанам необходимо быть осторожными, помнить о правилах пожарной безопасности и не допускать долгого воздействия солнца и жары на свой организм, чтобы избежать теплового удара.
Ранее в Ростове в первую неделю августа на город обрушился град.