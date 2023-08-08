В Ростовской области из-за жары +40С° продлили штормовое предупреждение до 10 августа

Напомним, согласно прогнозу синоптиков областного Гидрометцентра, в Ростовской области в ближайшие два дня некоторые районы ожидают кратковременные дожди и грозы. Однако в большинстве муниципалитетов сохранится жаркая и засушливая погода со скоростью ветра до 14 метров в секунду. Дневные температуры в зависимости от района будут колебаться от +30 до +39 градусов, а ночью не опустятся ниже +23 градусов.