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В Ростовской области из-за жары +40С° продлили штормовое предупреждение до 10 августа

8 августа 2023, 13:42
Фото: 16.mchs.gov.ru
В Ростовской области из-за жары +40С° продлили штормовое предупреждение до 10 августа
В Ростовской области из-за 40-градусной жары штормовое предупреждение продолжит действовать 8 и 9 августа, об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков областного Гидрометцентра, в Ростовской области в ближайшие два дня некоторые районы ожидают кратковременные дожди и грозы. Однако в большинстве муниципалитетов сохранится жаркая и засушливая погода со скоростью ветра до 14 метров в секунду. Дневные температуры в зависимости от района будут колебаться от +30 до +39 градусов, а ночью не опустятся ниже +23 градусов.

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В МЧС предупредили, что из-за погодных условий и высокой пожароопасности штормовое предупреждение продлили на 8 и 9 августа, а потому дончанам необходимо быть осторожными, помнить о правилах пожарной безопасности и не допускать долгого воздействия солнца и жары на свой организм, чтобы избежать теплового удара.

Ранее в Ростове в первую неделю августа на город обрушился град.

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